ЕСПЧ отказал в коллективном иске французским пожарным, выступавшим против обязательной вакцинации

Европейский суд по правам человека не принял иск французских спасателей-пожарных, требовавших срочных мер, чтобы приостановить обязательную вакцинацию во Франции. Как сообщает в среду, 25 августа, агентство AFP, суд счел, что принятый французскими властями закон не нарушает право на жизнь» и «право на уважение частной и семейной жизни» Европейской конвенции по правам человека.

Реклама Читать далее

Во вторник, 24 августа, ЕСПЧ отклонил жалобу, поданную от имени 672 французских спасателей-пожарных, профессиональных и добровольных, требовавших приостановить вступление в силу закона от 5 августа об обязательной вакцинации для всех работников системы здравоохранения, к которой во Франции причисляют и пожарных, оказывающих экстренную медицинскую помощь.

Суд счел, что поданные жалобы не попадают в поле применения статьи 39-й, которая позволяет запустить срочную процедуру, если заявители подвержены «реальному риску нанесения непоправимого ущерба». Подавшие иск пожарные обосновали это нарушением «права на жизнь» и «права на уважение частной и семейной жизни», которые гарантирует Европейская конвенция по правам человека, и требовали приостановить применение закона.

Ранее в апреле ЕСПЧ уже отклонил похожий иск (однако не связанный с COVID-19), поданный чешскими родителями, которые отказывались прививать своих детей от детских заболеваний. Страсбургский суд постановил, что такая обязанность может быть «при необходимости» введена «в демократическом обществе».

5 августа Конституционный совет Франции одобрил закон, который расширяет использование «санитарного пропуска» и вводит обязательную вакцинацию для медицинского персонала. С инициативой этого закона выступил в июле президент Франции Эмманюэль Макрон. Все, кто работает с уязвимыми категориями населения, должны привиться до 15 сентября.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться