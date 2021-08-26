Велосипедист Александр Леоте принес Франции первое золото на Паралимпиаде

Велосипедист Александр Леоте принес золото французской паралимпийской сборной в Токио, 26 августа 20201 г.

Паралимпийская сборная Франции заработала свое первое золото на Играх в Токио. Золотую медаль ей принес в четверг, 26 августа, велосипедист Александр Леоте, показавший мировой рекорд в гонке преследования (C2).

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Александр Леоте принес Франции первое золото в индивидуальной гонке преследования (категория C2). 20-летний француз установил новый мировой рекорд в этой дисциплине. Он преодолел дистанцию в три километра за 3 минуты 31 секунду и 478 тысячных. Предыдущий мировой рекорд он установил чуть ранее в квалификации.

В финальном заезде уроженец Бретани Александр Леоте уверенно одержал верх над австралийским спортсменом Дарреном Хиксом, которому досталось серебро.

Француз, родившийся с правой гемиплегией, впервые в жизни принял участие в Паралимпийских играх. Он уже трижды становился мировым чемпионом.

Золото Александра Леоте стало третьей медалью французской паралимпийской сборной на Играх в Токио. Днем ранее французский пловец Юго Дидье завоевал серебро, велосипедистка Мари Патуйе принесла Франции бронзу.

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