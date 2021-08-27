В МИД Франции сообщили об «операционных контактах» с талибами

В МИД Франции в пятницу, 27 августа, сообщили об «операционных контактах» с талибами в Дохе и Кабуле с целью облегчения эвакуационных операций. Перед этим в движении «Талибан» заявили о встрече с французской делегацией в Катаре.

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«Операционные контакты имели место в последние дни с представителями движения талибов в Кабуле и Дохе в целях облегчения текущих операций по эвакуации», — сообщили в МИД Франции Franceinfo в пятницу, 27 августа.

Ранее представитель движения «Талибан» Сухаил Шахин сообщил в твиттере, что французская делегация во главе с «французским посланником» (бывшим послом Франции в Афганистане) Франсуа Ришье 26 августа встретилась в Дохе с делегацией талибов во главе с заместителем главы политического офиса «Талибана» Шер М. Аббасом Станикзаем.

По его словам, в ходе этой встречи обсуждались «политические вопросы и нынешняя ситуация в Афганистане», а также «детально» обсуждалась ситуация в международном аэропорту имени Хамида Карзая.

Сухаил Шахин заявил, что делегация «Исламского Эмирата Афганистан» в Дохе «подтвердила, что каждый афганец с законными документами может выезжать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для их поездок после открытия гражданской части аэрпорта».

Госсекретарь по европейским вопросам Клеман Бон перед заявлением талибов о встрече с французской делегацией в Дохе заявил в интервью Europe 1, что «дипломатическая жизнь и международные отношения иногда заключаются в том, чтобы делать выбор между плохими опциями».

Он подчеркнул, что Франция не признает режим талибов законной властью в Афганистане, не собирается в нынешних условиях вести с ним политические переговоры, а также рассчитывает на формирование инклюзивного правительства, в которое войдут разные политические силы (не только талибы).

Накануне во Франции заявили о завершении эвакуаций 27 августа. Клеман Бон сказал, что эвакуации «продолжатся до последней возможной секунды». Более 2500 тысяч афганцев были эвакуированы Францию.

Накануне возле аэропорта Кабула произошел теракт. Ответственность за самоподрыв смертника взяло на себя афганское «ответвление» группировки ИГ. Изначально в Пентагоне сообщали о двух взрывах, позже — об одном. В результате теракта погибли десятки человек, в том числе 13 американских военных. Военное руководство США не исключило новые атаки в Кабуле.

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