В Париже заработает единое окно для приема заявок на убежище от эвакуированных афганцев
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В Париже с 30 августа заработает «специальное единое окно» префектуры полиции для приема заявок на убежище от афганцев, эвакуированных из аэропорта Кабула с 15 августа. Об этом объявило французское Бюро по вопросам иммиграции и интеграции (OFII).
«Единое специальное окно регистрации» заявок позволит эвакуированным афганцам подать документы на убежище после десяти дней карантина. Первые прибывшие во Францию смогут подать свои заявки 30 августа. В ближайших пригородах Парижа также откроются специальные окна для приема заявок от афганцев.
Префектура полиции привлечет около двадцати сотрудников, чтобы не создавать промедлений с остальными просьбами об убежище.
Со дня захвата Кабула талибами около сотни французов и около двух с половиной тысяч афганцев были эвакуированы во Францию из международного аэропорта Кабула. Очередной организованный Францией эвакуационный рейс должен прибыть в Париж вечером в пятницу, 27 августа.
Госсекретарь по европейским делам во французском МИД Клеман Бон заявил, что Франция может продолжить эвакуации из Кабула и после 27 августа. Хотя, по его словам, «в этом вопросе нужно оставаться осторожными».
Ранее официально объявлялось, что Франция остановит операции по эвакуации вечером в пятницу, 27 августа. Премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что такие сроки определили США, чьи военные занимаются охраной международного аэропорта Кабула.
Накануне возле аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли десятки человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ. По словам Клемана Бона, теракт «не должен мешать» эвакуациям, и Франция «продолжит (операции) до последней возможной секунды».
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