В Ираке Эмманюэль Макрон призвал не терять бдительности в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 28 августа, прибыл с двухдневным визитом в Ирак. По итогам встречи с премьер-министром Мустафой аль-Казими французский лидер призвал не терять бдительности в борьбе с терроризмом.

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«Мы все знаем, что нельзя терять бдительности, так как группировка „Исламское государство“ остается угрозой, и я знаю, что борьба с террористическими группировками является приоритетом вашего правительства», — заявил президент Франции после переговоров с аль-Казими.

Двухдневный визит Макрона в Ирак посвящен вопросам борьбы с терроризмом и снижения напряженности в ближневосточном регионе. Также в субботу французский президент примет участие в региональном саммите лидеров стран Ближнего Востока, со-организатором которого выступил Елисейский дворец. Затем Макрон отправится на север Ирака — в Мосул и Эрбиль.

Это вторая поездка Эмманюэля Макрона в Ирак, первая состоялась 2 сентября 2020 года. В Елисейском дворце это объясняют тем, что Ирак важнейшей страной для поддержания стабильности на Ближнем Востоке. Как отмечает корреспондент французской службы RFI, Макрон хотел бы «продвигать Ирак как место сотрудничества, а не конфронтации», основываясь на посреднической роли, которую Багдад играет в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией.

Корреспондент RFI в Багдаде сообщает, что местные жители воспринимают саммит скорее как шанс для премьер-министра Мустафы аль-Казими укрепить свой позитивный образ перед парламентскими выборами. Назначением аль-Казими и формированием нового правительства в мае 2020 года завершился полугодовой острый политический кризис, который с осени 2019-го сопровождался массовыми протестными манифестациями иракцев.

Парламентские выборы в Ираке намечены на 10 октября.

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