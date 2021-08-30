Скорость движения автомобилей по всем улицам Парижа ограничили 30 км/ч

Власти Парижа приняли решение ограничить скорость движения автомобилей по улицам города 30 км/ч. Таким образом они хотят улучшить безопасность на дорогах и снизить уровень шума от транспорта.

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Еще до введения этой меры повсеместно, ограничение скорости движения 30 км/ч уже действовало на 60% улиц парижской столицы. Теперь же ограничение будет действовать на всех транспортных артериях Парижа, за исключением Елисейских полей, авеню де ля Гранд Арме (avenue de la Grande Armée), кольцевых бульваров (т.н. «маршальских» бульваров, опоясывающих Париж и носящих имена маршалов Франции), а также кольцевой автодороги (бульвар Периферик) — там автомобилисты смогут разгоняться до 50 и 70 км/ч соответственно.

В парижской мэрии рассказывают, что в 2020 году проводили исследование мнения жителей города по этому вопросу, и 59% парижан поддержали ограничение скорости. По данным мэрии, угроза ДТП в 9 раз ниже при скорости движения автомобиля 30 км/ч, чем при 50.

Ограничение вызывает беспокойство служб такси. Раньше таксисты могли везти клиентов по городу со скоростью 50 км/ч, выезжая при необходимости на выделенные для общественного транспорта полосы. С ограничением в 30 км/ч таксисты опасаются более затяжных пробок, а также снижения количества заказов за день.

Париж — не первый французский город, где вводится ограничение скорости движения 30 км/ч — эта мера уже действует в Нанте, Гренобле и на 88% улиц Лилля.

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