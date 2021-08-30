Адресный «рог изобилия»: во Франции изменили механизм поддержки экономики на выходе из кризиса

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявляет 30 августа о конце антикризисной поддержки государством предприятий по принципу «чего бы это ни стоило».

Антикризисная поддержка государством французских предприятий во время пандемии по принципу «чего бы это ни стоило» заканчивается. Об этом 30 августа заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, представляя новый формат бюджетной поддержки бизнеса — «точечный и индивидуальный». Глава финансов-экономического ведомства также напомнил, что за полтора года кризиса, вызванного пандемией, бюджетная помощь предприятиям составила 240 миллиардов евро.

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В марте 2020 года французский президент Эмманюэль Макрон, объявляя в стране первый — самый жесткий — карантин, «закрывая» страну и останавливая значительную часть экономики пообещал сделать все, чтобы защитить работников и предприятия от тяжелейшего кризиса. «Чего бы это ни стоило», — подчеркнул тогда Макрон, определив контуры беспрецедентной помощи бизнесу со стороны государства.

На прошлой неделе конец действия принципа «чего бы это ни стоило» провозгласил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В этот понедельник, 30 августа, он провел совещание с другими министрами (труда, малых и средних предприятий, туризма, транспорта и культуры), а также представителями отраслей, которые сильнее всего пострадали от кризиса. По словам Ле Мэра, «экономическая активность в стране сегодня достигла 99% от своих докризисных объемов».

Nous avions dit que nous ferions un point d’étape le 30 août sur l’accompagnement des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire. Chose promise, chose due !



Notre message est clair : nous mettons fin au "quoi qu’il en coûte" et passons à un soutien ciblé et sur-mesure. pic.twitter.com/pKnN6efRxg — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 30, 2021

«Наша позиция ясна: положив конец принципу “чего бы это ни стоило”, мы переходим к адресной и индивидуальной поддержке», — заявил глава суперминистерства по делам экономики и финансов.

Конец Фонда солидарности для малого бизнеса

Брюно Ле Мэр сообщил, что созданный правительством весной 2020 года Фонд солидарности будет упразднен 30 сентября. Этот фонд был сформирован для прямых выплат малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, людям свободных профессий и самозанятым, чья работа прекратилась из-за строгих карантинных ограничений.

Фонд продолжал работать в условиях постепенного возобновления экономической деятельности. В последние месяцы он позволял получать помощь в размере до 20% от среднего (учетного) оборота фирмы. При условии снижения этого самого оборота (валовой выручки) из-за кризиса на 20-50%.

В сентябре для получения последней помощи из Фонда солидарности для бизнеса введено дополнительное условие: предприятие должно работать и получать хотя бы 15% от своей базовой выручки. Эта мера, по замыслу властей, должна подтолкнуть все еще простаивающие фирмы к возобновлению деятельности.

1 сентября также заканчивается введенный государством мораторий для отдельных категорий предприятий на уплату страховых взносов и социальных отчислений (в систему медицинского и социального страхования, пенсионный фонд, систему помощи безработным ит.п.).

Да здравствует новый механизм бюджетной помощи

Ликвидация Фонда солидарности не означает прекращения господдержки малого бизнеса, — подчеркнул Брюно Ле Мэр. ВСЕ без исключения предприятия, которые по-прежнему страдают от последствий кризиса, смогут воспользоваться другим механизмом бюджетной помощи. Речь идет о возмещении постоянных накладных расходов компаниям, чей оборот снизился из-за пандемии и санитарных ограничений.

Механизм компенсации операционных убытков (или эксплуатационных потерь) заработал с 31 марта. До сих пор за возмещением постоянных затрат (не зависящих от объемов производства, как, например, аренда помещений, налоги на имущество, зарплата, выплаты по страховке) могли обращаться предприятия с ежемесячным оборотом от 1 миллиона евро. В мае право на эту бюджетную компенсацию дали фирмам с меньшей выручкой из секторов с высокими накладными расходами (парки аттракционов, зоопарки, дискотеки, спортзалы, термальные курорты, гостиницы и рестораны на горных курортах).

Задача этого механизма — компенсировать 70% операционных убытков предприятиям с числом сотрудников более 50-ти. И 90% потерь фирмам, где работает меньше полусотни человек.

С 1 октября бюджетные компенсации операционных потерь смогу получать предприятия всех отраслей, которые еще нуждаются в поддержке, — указал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Это весь гостиничный бизнес, общепит (кафе, бары, рестораны), транспорт, а также торговые сети и торговые центры.

Этот механизм «позволит проводить адресные выплаты предприятиям, которые в самом деле несут убытки и чьи постоянные расходы все еще слишком высоки», — уточнил Брюно Ле Мэр.

Министр также пообещал вскоре представить отдельные планы для секторов, которым пандемия создала «структурные проблемы». Это Event-индустрия (организация мероприятий), туроператоры, а также горнолыжные курорты.

Ковид ценой в 240 миллиардов евро

Поддержка предприятий в кризисный пандемийный период обошлась бюджету в 240 миллиардов евро, — напомнил французский министр экономики и финансов.

При этом, прямые расходы государства составили €80 миллиардов. Еще €160 миллиардов — это бюджетные гарантии под банковские кредиты предприятий (с отложенным сроком погашения). На гарантии по срочным антиризисным кредитам для бизнеса правительство закладывало в бюджет €300.

Что касается прямых трат, то €35 млрд (из 80-ти) были выплачены через Фонд солидарности малому бизнесу.

В 10 миллиардов обошлось государству временное освобождение предприятий от уплаты социальных отчислений и взносов.

Еще в почти €35 миллиардов евро обошелся режим временной безработицы, который позволил предприятиям сохранить рабочие места во время простоя и не увольнять работников. Работники же получали до 84% своей «чистой» зарплаты за счет бюджета.

La facture du "quoi qu’il en coûte" nous a permis de sauver nos emplois, nos entreprises, notre économie et de préserver le pouvoir d'achat des Français. pic.twitter.com/pJBD9B3gs1 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) August 30, 2021

В последние месяцы государство начало поэтапное сокращение своих выплат в рамках режима временной безработицы. Если ранее во время кризиса бюджетные компенсации зарплат были стопроцентными, то с 1 сентября они сократятся втрое. Работодателю, который решит отправить работников во временный простой, придется выплачивать 40% их зарплаты из своего кармана. Сами же временно неработающие получат на руки всего 72% от «чистой» зарплаты.

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