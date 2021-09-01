Казахстан заказал два военно-транспортных самолета A400M у Airbus

Проект Airbus не мог найти новых заказчиков последние 15 лет

Казахстан заказал два военных транспортных самолета A400M у европейской компании Airbus. Как сообщает в среду, 1 сентября, агентство France-Presse, речь идет о первой закупке этой модели за 15 лет.

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По данным агентства, таким образом Airbus произведет в общей сложности 176 самолетов A400M. Ранее их уже заказали Германия, Франция, Испания и другие страны ЕС, а также Турция и Малайзия. Как отмечает AFP, Казахстан стал девятой страной, купившей самолет (и второй по счету, расположенной за пределами Европы).

A400M позволяет взять на борт 116 солдат или 37 тонн груза. Его размеры позволяют перевозить вертолеты и военные автомобили, а максимальная скорость турбовинтового самолета достигает 780 километров в час. A400M может садиться на полосы длиной от 700 метров, для взлета ему необходима минимальная дистанция 1150 метров.

Эксперты ставили будущее модели под сомнение после катастрофы A400M в Испании в мае 2015 года. Тогда погибли четыре члена экипажа. Причиной катастрофы стал сбой в программном обеспечении двигателей.

Программа создания европейского военно-транспортного самолета компании Airbus была запущена в 2003 году, но ее реализация затянулась, а стоимость серьезно выросла по отношению к запланированным изначально 20 млрд евро. Первый самолет Франция, например, получила лишь в 2013 году, с четырехлетним опозданием.

Из 174 ранее заказанных самолета 170 были куплены семью странами Европы, которые участвовали в программе его разработки: Германия (53), Франция (50), Испания (27), Великобиртания (22), Турция (10), Бельгия (7), Люксембург (1).

A400M приходит на смену стоящим на вооружении армий стран ЕС военно-транспортных самолетов C-160 Transall (франко-германского производства) и американских C-130 Hercule. Конечная сборка A400M осуществляется на заводах европейского концерна в Испании, фюзеляж и крылья делают в Германии и Великобритании.

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