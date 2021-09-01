Учителям Франции пообещали обеспечить минимальную зарплату 2000 евро

Накануне начала нового учебного года министр образования Жан-Мишель Бланкер напомнил о недавно представленном плане повышения зарплаты французским учителям, а также пообещал в ближайшие два с небольшим года довести минимальную зарплату школьного преподавателя до круглой суммы 2000 евро.

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1 сентября Жан-Мишель Бланкер дал интервью популярному молодежному онлайн-медиа Brut, напомнив о недавних решениях правительства по повышению заработной платы французских учителей. Министр деликатно признал: «Это правда, что в самом начале карьеры учительские зарплаты не очень высоки (…) Мы запустили процесс, который должен изменить эту ситуацию, сперва для самых молодых» преподавателей.

Бланкер обозначил задачу поэтапного повышения выплат учителям на ближайшие годы, отметив, что в итоге к 2024 году минимальное учительское жалование должно составить 2000 евро «чистыми» (после вычетов).

«Менее года назад начинающий свою карьеру молодой учитель получал на руки 1700 евро зарплаты. После уже принятых нами решений эта сумма в феврале 2022 года составит 1869 евро», — сообщил министр образования.

На повышение учительских зарплат в будущем году выделено 245 млн евро. Впрочем, на каждого преподавателя прибавка получается не слишком большой: по 57 евро в месяц — для начинающих карьеру и по 29 евро для тех, кто находится в середине своего профессионального пути (стаж 14 – 22 года). Новое повышение коснется почти 60% преподавателей французских школ.

"Objectif 2000€ net minimum pour tout professeur en 2024"

Revalorisation des salaires des enseignants : @jmblanquer fixe un cap à 2024. pic.twitter.com/bZXVg5vS9O — Brut FR (@brutofficiel) August 31, 2021

В прошлом году, в самый разгар пандемии, правительство решило повысить зарплаты учителям, прежде всего самым молодым. В бюджет на 2021 год на эти цели было заложено 400 млн евро. С мая месяца жалование преподавателей со стажем один-два года выросло на 100 евро. Имеющие стаж 11—15 лет получили по €36 прибавки.

В бюджет на 2022 год дополнительно заложат в общей сложности 700 млн евро на улучшение материального положения школьных тружеников. 200 млн предусмотрено, например, на обеспечение дополнительного медицинского страхования (оно дополняет во Франции государственное медстрахование для 100-процентной компенсации стоимости медицинских услуг).

СМИ напоминают, что среди развитых стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Франция занимает незавидное место по уровню оплаты труда учителей. Жалование французских педагогов на 7% ниже среднего показателя по ОЭСР.

Осенью прошлого года в интервью телеканалу LCI министр образования Жан-Мишель Бланкер признавал, что «за последние лет 20 Франция отстала в вопросах учительских зарплат».

Тогда LCI отмечал, что Франция занимает лишь 21 место среди 38 стран ОЭСР по размеру вознаграждения труда педагогов (со средней зарплатой €2680 без вычетов). Первое место — у Люксембурга (€7200), второе — у Канады (€5450). На третьем месте идет Германия, где средняя учительская зарплата составляет €4964.

По уровню зарплат в начальной школе Франция равняется с Италией, но в два раза уступает Германии. В средней школе (колледж) французские учителя получают на €400 меньше, чем в Испании. В старших классах (лицей) педагоги Франции отстают по зарплатам на €150-250 от своих коллег из Словении и Португалии.

Парижская манифестация под лозунгом «Приоритет — образование» AP - Christophe Ena

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