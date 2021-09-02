В ряде регионов Франции могут продолжить требовать санитарные пропуска после 15 ноября

Необходимость предъявлять санитарный пропуск для доступа в ряд заведений во Франции может сохраниться и после 15 ноября, даты, когда эта мера по закону перестает быть обязательной. Об этом в четверг, 2 сентября, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

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Французский лидер не исключил, что необходимость предъявлять санитарный пропуск, то есть документ, подтверждающий, что гражданин прошел полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, недавно переболел или сдал тест, не выявивший у него заражения COVID-19, будет сохранена и после 15 ноября. До этой даты предъявление санпропуска остается обязательным согласно принятому парламентом закону о постепенном выходе из режима чрезвычайного положения. Правда, эта мера может быть оставлена в силе не на всей территории страны, а лишь в регионах, где санитарная ситуация будет вызывать беспокойство.

Если будет решено сохранить требование предъявлять санитарный пропуск, правительство должно будет внести в парламент новый закон.

«Пока слишком рано об этом говорить, однако если в ближайшие недели эпидемия все еще будет продолжаться, нельзя исключать сохранения этой меры на наиболее затронутых (вирусом — RFI) территориях», — заявил Макрон. Еще в августе о таком развитии события заявлял министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Требование к гражданам предъявлять санитарный пропуск для доступа в различные заведения, учреждения и на мероприятия во Франции действует уже несколько недель, а с 30 августа стало обязательным и для сотрудников ряда организаций. Около 1,8 млн работников ресторанов, кафе, музеев, кинотеатров и крупных торговых центров в обязательном порядке должны предоставлять санитарный пропуск для доступа к рабочим местам. В противном случае им грозит временная приостановка рабочих контрактов или отстранение от работы без выплаты заработной платы.

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