На французской территории ввели обязательную вакцинацию для взрослых

В Новой Каледонии, которая является административно-территориальным образованием Франции, власти объявили об обязательной вакцинации для всего взрослого населения. Кроме того, въезд на территорию Новой Каледонии будет разрешен только тем, кто уже привит от Covid-19.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, решение было принято в пятницу, 3 сентября, на заседании Конгресса Новой Каледонии. Депутаты проголосовали единогласно. Как уточняет издание, для нарушителей нового постановления предусмотрены штрафы.

В частности, люди, чья работа связана с общением с большим числом других людей (медицинские работники, сотрудники аэропорта и проч.) могут быть оштрафованы на 175 тысяч тихоокеанских франков (1475 евро), если сделают прививки до 31 декабря 2021 г. «Но если мы увидим, что такой мера недостаточно, мы введем штрафы для всего (невакцинированного) населения», — заявил Милакуло Тукумули, председатель постоянной комиссии Конгресса.

В постновлении об обязательной вакцинации исключение сделано только для несовершеннолетних и людей, которым прививки нельзя делать по медицинским показателям.

В Новой Каледонии, где живет 270 тысяч человек, пока лишь 30% населения полностью вакцинированы от коронавируса: этот показатель вдвое ниже, чем в среднем во Франции. При этом эксперты отмечают, что лишь вакцинация не менее чем 60% населения может позволить избежать коллапса медицинской системы Новой Каледонии, пишет Le Figaro.

Новая Каледония — одна из Заморских территорий Франции, она находится в Тихом океане.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться