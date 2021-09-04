Во Франции восьмую субботу подряд продолжаются акции противников санитарных пропусков

Восьмую субботу подряд противники расширенного применения санитарных пропусков продолжают выходить на улицы французских городов. По данным AFP, в эту субботу, 4 сентября, протестные митинги и шествия заявлены примерно в 200 городах Франции.

Реклама Читать далее

В Париже 4 сентября проходят сразу пять протестных шествий. Многотысячное шествие организовано также в Марселе. По оценкам французских властей, общее число участников манифестаций должно составить от 130 тысяч до 170 тысяч человек. В Париже ожидается от 17 тысяч до 27 тысяч демонстрантов.

По данным опроса общественного мнения, которые опубликовала 2 сентября газета Le Figaro, широкое большинство французов (67%) поддерживают введение санитарных пропусков. Большинство (57%) осуждают движение протеста против этой центральной меры правительственного плана по сдерживанию эпидемии COVID-19. Противников санитарных пропусков больше всего насчитывается в рядах крайне левой партии «Непокорная Франция» (53%) и крайне правого «Национального объединения» (45%). Большинство французов (57%) считают, что движение протеста ничем не оправдано, квалифицируя его сторонников как «эгоистов» (59%), «ставящих под угрозу здоровье окружающих» (61%).

Ранее президент Эмманюэль Макрон не исключил, что, вопреки изначальным планам правительства, режим санитарных пропусков может сохраниться в некоторых регионах Франции и после 15 ноября, т.е. даты окончания действия этой меры согласно правительственному законопроекту.

Одновременно власти не исключают и послаблений в правилах применения санитарных пропусков. Об этом объявила 4 сентября министр труда Элизабет Борн. По словам министра, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, то из списка мест, где требуется предъявлять QR-код, могут исключить торговые центры.

Санитарный пропуск, содержащий QR-код с информацией о прививке от COVID-19, либо о сданном недавно ПЦР-тесте на коронавирус, либо о перенесенном за последние полгода заболевании, стал обязательным во Франции с 21 июля. Сейчас он требуется для посещения различных учреждений, мест общественного питания, а также для сотрудников таких предприятий.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться