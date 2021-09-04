Во Франции начал работу всемирный конгресс по охране дикой природы

В Марселе в пятницу, 3 сентября, начал работу всемирный конгресс Международного союза охраны природы (МСОП). Конгрессы МСОП проводятся каждые четыре года. Это — крупнейшее событие в области защиты биоразнообразия. Организаторы намерены представить план действий на ближайшие десять лет под названием «Природа 2030». В Марселе Эмманюэль Макрон объявил, что Франция намерена провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне, посвященную защите океанов и моей One Ocean.

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На открытии саммита в Марселе президент Франции призвал мир к лучшей защите биоразнообразия, как ключевого фактора в борьбе с изменением климата. Вслед за ним на трибуну поднялся американский актер Харрисон Форд, известный своей активной позицией в защиту экологии, который говорил о необходимости совместных действий на международном уровне для защиты биоразнообразия. «Тяжело видеть рост национализма перед лицом глобальной угрозы, которая требует глобального сотрудничества, глобальных действий», сказал он.

План «Природа 2030», в частности, предусматривает обеспечение охраны экозон на 30% поверхности земного шара и восстановление 20% экосистем, находящихся в особо бедственном положении. МСОП (IUCN) также призвал к немедленной защите этих зон, в первую очередь, лесных насаждений, поглощающих CO2, а также водно-болотных угодий и мангровых лесов, позволяющих успешнее бороться с наводнениями.

«Кризис биоразнообразия в наши дни так же глубок, как и климатический кризис, а природа является нашим союзником в борьбе с потеплением климата», — заявил RFI президент французского отделения МСОП Себастьян Монкор.

В работе конгресса принимают участие ученые, представители гражданского общества и коренных народов, политики и главы предприятий. IUCN намерен принять 109 резолюций и рекомендаций.

В преддверии конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая должна пройти в ноябре, а также 15 Международной конференции по биоразнообразию, намеченной на весну 2022, МСОП призвал государства применять экологический подход при активизации экономики после пандемии и, в частности, выделять финансирование экологически ориентированным областям и проектам. В настоящее время только 0,2% мирового ВВП посвящен сохранению экосистем.

Красная книга МСОП

Международный союз охраны природы был создан в 1948 году во Франции и насчитывает 1400 членов — правительственных и неправительственных организаций из более чем ста государств. Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В 2019 году первый доклад Межправительственной платформы по биоразнообразию предупреждал о риске исчезновения в самое ближайшее время миллиона видов флоры и фауны. В докладе также говорилось, что скорость исчезновения видов «в десятки, а может, и в сотни раз больше, чем на протяжении последних десяти миллионов лет». МСОП регулярно пополняет списки Красной книги, в которой виды животных распределены по семи категориям, в зависимости от степени риска, а также контролирует международную торговлю дикими животными. В последнем издании значилось 138 374 видов, из которых 38 543 грозит исчезновение. Драконы Комодо (комодский варан) отныне занесены в категорию вымирающих видов.

Драконы Комодо (комодский варан) - самая большая из ныне существующих ящериц на Земле. Вид находится на грани вымирания © AP Photo/Achmad Ibrahim

«Важно объяснить, что биоразнообразие — это не только панды, тигры и слоны, но и вопрос о выживании человеческого рода», — говорит Жиль Клейтц, глава отдела экологии французского Государственного агентства развития. — Более половины человечества страдает от повреждения экосистем. Например, сельское население нуждается в здоровой природной среде для производства древесины, продуктов питания, лекарственных средств».

Конгресс, работа которого продлится до 11 сентября, проходит раз в четыре года, но из-за пандемии начался с опозданием на год. Весной в Китае пройдет пятнадцатая Конференция ООН по биоразнообразию. Президент Франции Эмманюэль Макрон также объявил 3 сентября в Марселе, что в конце 2021 или в начале 2022 года во Франции пройдет экологический саммит One Ocean.

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