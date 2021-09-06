Метеор осветил небо на северо-западе Франции

Вспышка света, зафиксированная в небе на северо-западе Франции поздно вечером в воскресенье, 5 сентября, была метеором, сообщила научная программа Vigie-Сiel.

Реклама Читать далее

По данным ученых, речь идет о болиде — особо ярком метеоре. Он на несколько секунд осветил небо Бретани и Нормандии в 23:47 в воскресенье. Небесное явление видели также в Англии.

Болид зафиксировали станции Vigie-Ciel в департаментах Ла-Манш и Морбиан. Сообщается, что метеор прошел над Брестом.

Regardez la météorite qui a illuminé le ciel breton cette nuit pic.twitter.com/UjZtkZUdmM — Laurent Eric Le Lay (@LaurentEric) September 6, 2021

Сотни человек сообщили, что видели в небе зеленоватую вспышку и объект «очень внушительных размеров», некоторые рассказывают, что слышали громкий звук, похожий на взрыв или грохот.

Mystérieux flash lumineux, suivi d'un gros "boom", vers 23h50 dans le Finistère (#Bretagne) : visible jusqu'à Douarnenez. Ici la webcam installée sur la plage des Sables Blancs pic.twitter.com/EgPQ2vCEu7 — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Судя по траектории движении метеороида, которую просчитали ученые на основе сообщений очевидцев, он завершил свой путь к северо-западу от Франции в районе моря.

Научная программа Vigie-ciel напоминает, что метеором называется световой след, наблюдаемый в небе, когда космическая пыль или небольшой метеороид входит в атмосферу Земли с высокой скоростью. Метеороид — это небольшая частица от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров в диаметре, которая движется в космосе. Если метеороид массивный, его часть может «выжить» после входа в атмосферу Земли. Метеорит — это та самая часть метероида, сумевшая пройти сквозь атмосферу и достичь земли.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться