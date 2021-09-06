Метеор осветил небо на северо-западе Франции

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Болид в небе вечером 5 сентября, порт коммуны Арзаль, департамент Морбиан, Франция
Болид в небе вечером 5 сентября, порт коммуны Арзаль, департамент Морбиан, Франция © скриншот изображения с веб-камеры в порту коммуны Арзаль
RFI
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Вспышка света, зафиксированная в небе на северо-западе Франции поздно вечером в воскресенье, 5 сентября, была метеором, сообщила научная программа Vigie-Сiel.

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По данным ученых, речь идет о болиде — особо ярком метеоре. Он на несколько секунд осветил небо Бретани и Нормандии в 23:47 в воскресенье. Небесное явление видели также в Англии.

Болид зафиксировали станции Vigie-Ciel в департаментах Ла-Манш и Морбиан. Сообщается, что метеор прошел над Брестом. 

Сотни человек сообщили, что видели в небе зеленоватую вспышку и объект «очень внушительных размеров», некоторые рассказывают, что слышали громкий звук, похожий на взрыв или грохот.

Судя по траектории движении метеороида, которую просчитали ученые на основе сообщений очевидцев, он завершил свой путь к северо-западу от Франции в районе моря. 

Научная программа Vigie-ciel напоминает, что метеором называется световой след, наблюдаемый в небе, когда космическая пыль или небольшой метеороид входит в атмосферу Земли с высокой скоростью. Метеороид — это небольшая частица от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров в диаметре, которая движется в космосе. Если метеороид массивный, его часть может «выжить» после входа в атмосферу Земли. Метеорит — это та самая часть метероида, сумевшая пройти сквозь атмосферу и достичь земли.

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