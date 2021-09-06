Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в своем доме в Париже в возрасте 88 лет. Об этом агентству France-Presse сообщил адвокат Бельмондо.

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«Он уже некоторое время плохо себя чувствовал. Он ушел тихо», — сообщил адвокат актера Мишель Годес.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора и художницы. В молодости его страстью был спорт, он увлекался футболом, велогонками и боксом. Последним Бельмондо занимался профессионально.

Однако он выбрал не спортивную, а актерскую карьеру. В 1952 году Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. К концу 1950-х он стал кинозвездой. В 1958 году вместе с Аленом Делоном он снялся в фильме «Будь красивой и молчи» режиссера Марка Аллегре, в том же 1958 году сыграл в «Обманщиках» Марселья Карне, в 1959-м Бельмондо выступил в роли Д’Артаньяна в «Трех мушкетерах» Клода Бармы.

Он стал одним из самых ярких лиц «французской новой волны» в киноискусстве. В 1960 году Бельмондо сыграл в фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, который считается одной из ключевых картин этого направления. Бельмондо и дальше работал с Годаром и другими известными французскими режиссерами-классиками: Франсуа Трюффо, Клодом Соте, Луи Малем и другими.

Бельмондо играл как в авторском кино, так и в приключенческих фильмах, комедиях боевиках. Каскадерские трюки актер проделывал самостоятельно. Многие знают Бельмондо по фильмам «Профессионал», «Человек из Рио», «Ас из асов», «Авантюристы», «Горит ли Париж?», «Отверженные».

В 1989 году Бельмондо был удостоен премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы», в 2011 году — почетной золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, в 2016 году — премии «Золотой лев» за свою карьеру в кино.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо пережил инсульт и на время прекратил работу в кино и в театре. В 2008 году вернулся на большой экран в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака».

Жан-Поль Бельмондо снискал огромную популярность в том числе в СССР, где фильмы с его участием часто показывали в кино, а потом и в странах на постсоветском пространстве.

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