Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет комы

Футболист с трагической судьбой, бывший защитник французской сборной Жан-Пьер Адамс, находившийся в коме с 1982 года, умер 6 сентября в возрасте 73 лет. Об этом сообщил клуб «Пари-Сен-Жермен», за который ранее играл Адамс.

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Жан-Пьер Адамс скончался в больнице города Ним. В глубокой коме спортсмен провел большую часть жизни. Это случилось из-за врачебной ошибки с анастезией во время банальной операции на колене в Лионе 17 марта 1982 года.

К врачебной ошибке привело стечение обстоятельств и ошибок. Из-за забастовки в лионской больнице имени Эдуара Эррио в тот день работал лишь один анастезиолог, который одновременно курировал восемь операций. За спортсменом наблюдал стажер, который затем в суде признал, что не справился со своими обязанностями, рассказывала жена футболиста Бернадетт Адамс.

Из-за врачебной ошибки у футболиста случился бронхоспазм, в результате чего его мозг был лишен кислорода и получил необратимые повреждения. Адамс на 39 лет впал в вегетативное состояние. С 1982 года за спортсменом ухаживала его жена Бернадетт в надежде на выход больного из комы.

Выходец из Сенегала Жан-Пьер Адамс в 1970-х выступал за клубы «Ницца» и «Ним», а также за клуб «Пари-Сен-Жермен», которые выразили свои соболезнования его близким и родным.

Жан-Пьер Адамс сыграл более 20 матчей за сборную Франции с 1972 по 1976 год в качестве защитника. В национальной сборной его успешная связка с Мариусом Трезором получила прозвище «черная гвардия» (la garde noire).

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