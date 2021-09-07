Национальная церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября

Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо отдадут в четверг, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов. О церемонии прощания с легендой французского кино в день смерти актера объявила администрация президента Франции. Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет.

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«Национальным сокровищем» назвал великого актера президент Эмманюэль Макрон, отзываясь на известие об уходе Жан-Поля Бельмондо из жизни 6 сентября. «Мы все узнаем в нем себя», — отметил президент, объявивший позже о проведении общенациональной церемонии прощания с неповторимым актером, вошедшим в историю мирового кино.

Торжественные почести Бельмондо воздадут в четверг, 9 сентября, в парижском Доме инвалидов, который стал местом проведения не только воинских церемоний, но и чествования выдающихся людей Франции. Два года назад, в сентябре, здесь прошла народная церемония прощания с президентом Жаком Шираком, а в начале октября 2018 года последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

Имя любимца французов и его ласковое прозвище Бебель в эти дни идет рядом с эпитетом «Великолепный» (Le Magnifique): так называлась культовая комедия, в которой Бельмондо сыграл в 1973 году. Сегодня этот эпитет — на обложках газет и журналов, в нескончаемых заявлениях, словах памяти, скорби и прощания с целой эпохой французского кино.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

«Более 60 лет он заставлял французов смеяться и переживать», а своей «солнечной жизнерадостностью» и «взрывами смеха» заслужил «настоящий приз зрительских симпатий» и любви публики, — подчеркивается в специальном заявлении администрации президента Франции.

«Я полностью уничтожен»

«Я полностью уничтожен», — такими словами в эфире телеканала CNews отреагировал на уход Бельмондо из жизни другой великий французский актер Ален Делон. В телефонном разговоре с журналистами он с отчаянием произнес:

«Я попытаюсь сделать все, чтобы со мной не случилось то же самое уже часов через пять… Заметьте, что было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы оба начинали 60 лет назад».

Ален Делон, перенесший инсульт в 2019 году, добавил в интервью радиостанции Europe 1:

«Он коллега, товарищ, мы знали друг друга 60 лет, работали вместе и были так близки друг другу. (…) Мне было безумно больно, он был моего возраста. Мы оба делали французское кино, он и я, мы два символа французского кино, невозможно говорить об одном из нас, не говоря о другом».

Своей «великой скорбью» после кончины Бельмондо поделилась актриса Брижит Бардо. В кратком заявлении, полученном AFP, она лишь отметила: «Я думаю о нем, я его любила. Мне его не хватает, но я не хочу говорить об этом. Большая боль безмолвна».

В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более трех миллионов зрителей фильмом «Баловень судьбы» (Itinéraire d’un enfant gâté, 1988). За эту картину режиссера Клода Лелуша актер получил главную кинопремию Франции «Сезар». Ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо — «Ас из асов» (L'as des as, режиссер Жерар Ури, 1982), собрав более чем 3,5 миллиона телезрителей.

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