«Он ворвался в кино, как гангстер в банк»: французская пресса о Жан-Поле Бельмондо

Французская пресса прощается с Жан-Полем Бельмондо. «Священный монстр» французского кинематографа умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет. Общенациональные почести великому актеру отдадут в парижском Доме инвалидов 9 сентября в ходе специальной торжественной церемонии. А пока местные СМИ вспоминают Бебеля — так Бельмондо называли во Франции.

Реклама Читать далее

«Профессионал, одиночка, маргинал, наследник, частный детектив, полицейский осведомитель, вор, великолепный, неисправимый»… Черно-белый портрет молодого Бельмондо с мечтательно опущенными веками, с неизменной сигаретой в зубах на первой полосе Libération от 7 сентября. Заголовок « La vie Bébel » — «Жизнь Бебеля», так во Франции ласково прозвали Бельмондо. Этот заголовок — игра слов с французским «La vie est belle »: «жизнь прекрасна».

À la une de Libération mardi :



⚫ La vie Bébel : Jean-Paul Belmondo est mort lundi à 88 ans https://t.co/yKW9kYs2me #Belmondo pic.twitter.com/PzQTO563R3 — Libération (@libe) September 6, 2021

Жизнь Жан-Поля Бельмондо действительно была прекрасна. «Бебель не жульничал. Он делал то, что любил и любил то, что делал. Это был его способ оставаться в детстве, — пишет в редакторской колонке Le Figaro с созвучным Libération заголовком «Bébel, la vie ». — Его собственное детство было счастливым и наполненным любовью. Зачем из него выходить?».

На первой полосе Le Figaro — тоже портрет легенды французского кинематографа все с той же сигаретой и с заголовком «Ас из асов», по аналогии с французской комедией Жерара Ури 1982 года, в которой Бельмондо сыграл главную роль.

«Его звали Бебель. Он был самым невероятным, самым трогательным, самым популярным актером французского кино. Он был легендой. Он был рассеянным учеником, и его учителя не верили в его успех. Он ничего не воспринимал всерьез. Он ворвался во французское кино, как гангстер в банк, взломав дверь», — пишет автор колонки в Le Figaro.

«Несмотря на свою совсем не классическую внешность, он держал в объятиях самых красивых женщин мира. Мы назовем лишь одну из них: Урсулу Андресс. Неутомимый сорвиголова, он до последнего хотел сам выполнять свои трюки. В 65 лет он зацепился за вертолет, чтобы эпатировать своего давнего товарища по приключениям Алена Делона», — продолжает Le Figaro.

Ален Делон в интервью радиостанции Europe 1 не смог сдержать слез: «Я подавлен, потому что я потерял друга и собрата. Мы знали друг друга 60 лет, мы вместе работали. Мы были так близки друг другу, что эта новость меня перевернула».

85-летний актер рассказал, что познакомился с Бельмондо на съемках картины Марка Аллегре «Будь красивой и молчи» в 1958 году. «Это был один из моих первых фильмов, и после знакомства мы уже не расставались. Мы оба снимались во французском кино, и оба стали его символами. Невозможно говорить об одном, не упоминая другого», — сказал Делон.

Французский писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт в интервью Franceinfo вспоминает, что в 1998 году специально для Бельмондо написал пьесу «Frederick ou le Boulevard du Crime» («Фредерик или бульвар преступлений»). Актер позвонил ему после того, как Шмитт написал пьесу для Делона, с вопросом: «А как же я?». «Они всегда шли в ста метрах друг от друга. Между ними была и дружба, и соперничество, которое стимулировало обоих, потому что оба они были привязаны друг к другу», — говорит писатель.

«В нем всегда горел огонь, — отмечает Шмитт. — Он любил играть — в кино, в театре, с женщинами. Он был сыном и ребенком. Сыном своего отца, которым он так восхищался. И сыном великих актеров, которые вдохновили его на актерскую игру: Пьер Брассер, Жан Габен, Мишель Симон. Он выходил на сцену как их сын, чтобы продолжить игру. Он был невероятно скромным. Будучи уверенным, что лучшие уже были до него, он полностью отдавался тому, что делал, и своим зрителям».

Жан-Поль Бельмондо обожал спорт — бокс, теннис, футбол — и о его спортивных увлечениях и достижениях пишут сегодня многие французские СМИ. Franceinfo напоминает, что актер занимался боксом и мог бы стать профессиональным спортсменом. «В молодости я колебался между спортивной и актерской карьерой, но благодаря кино у меня есть и то, и другое», — говорил сам Бельмондо.

«Бездействие было не в его духе. Ему важно было не стоять на месте, чтобы все вокруг было в движении. У него была широкая палитра ролей. Снимаясь у разных режиссеров, он был то священником, то полицейским, то искателем приключений, то соблазнителем или бандитом. (…) Больше 50 лет актерской карьеры, около 80 фильмов. У каждого есть свой любимый. И почти все они были успешными», — пишет Le Figaro.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться