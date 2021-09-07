1800 истцов, 300 адвокатов — как будет проходить исторический суд по делу о парижских терактах

Слушания по делу о терактах, совершенных 13 ноября 2015 года, пройдут в здании Парижского апелляционного суда с 8 сентября 2021 по 25 мая 2022,

В среду, 8 сентября, в Париже начинаются слушания по делу о терактах, совершенных во французской столице и пригороде 13 ноября 2015 года. Жертвами терактов в концертном зале «Батаклан», на стадионе «Стад де Франс» и в парижских кафе стали 130 человек, более 350 получили ранения. Суд над 20 обвиняемыми называют «исторической встречей правосудия и терроризма» во Франции.

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Дело о терактах, совершенных 13 ноября 2015 года, будет заслушано специальным судом, чья юрисдикция распространяется на преступления, связанные с терроризмом. Это самый крупный процесс, когда-либо проходивший во Франции. «Размах процесса равен глубине трагедии», пишет Le Monde.

Перед судом предстанут 20 обвиняемых, из них 14 будут присутствовать на процессе лично, четверых предположительно нет в живых, один отбывает тюремное наказание в Турции и еще один, гражданин Сирии, по-прежнему находится в розыске.

Только один из обвиняемых, франко-марокканец Салах Абдеслам, принимал непосредственное участие в нападении. Остальные 19 обвиняются в пособничестве и подготовке теракта.

Во время невиданного по своему размаху процесса будут рассмотрены 1800 гражданских исков от потрепевших. Только часть родственников и близких погибших и раненых будут свидетельствовать перед судом — около 300 человек.

Проведение слушаний потребовало двух лет подготовки. Следствие, длившееся четыре года, позволило выявить логистику терактов, точно определить путь, которым террористы, вернувшиеся из Сирии, проникли во Францию, и обнаружить конспиративные квартиры в Бельгии и Парижском регионе. В результате была раскрыта террористическая группировка, которая также подготовила и совершила теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года, унесшие жизнь 32 человек.

В отношении двенадцати человек, которые предстанут перед судом, обвинение потребовало наказания в виде пожизненного заключения.

Коллегию уголовного суда составят пятеро судей, и еще четверо примут участие в дебатах. Со стороны обвинения трое прокуроров будут представлять Национальную антитеррористическую прокуратуру (Pnat). Всего в деле фигурируют 330 адвокатов, из них 300 представляют гражданских истцов. На данный момент гражданскими истцами являются 1765 человек двадцати трех национальностей.

В качестве свидетелей суд заслушает бывшего президента Франции Франсуа Олланда, бывшего министра внутренних дел Бернара Казнева, бывших глав французской внутренней и внешней разведки и Главной прокуратуры. Все они в момент терактов находись при исполнении обязанностей.

Дело о расследовании насчитывает 542 тома с 47 000 протоколами, это 53 погонных метра (треть высоты здания суда) и один миллион страниц.

«Зал больших процессов»

В виде исключения слушания пройдут в здании Парижского апелляционного суда на острове Ситэ, памятник архитектуры несет большую символическую нагрузку. Специально для процесса здесь был выстроен временный зал площадью 700 кв. м. с восемью экранами, так называемый «зал больших процессов», который может вместить 550 человек. Еще пятнадцать залов Апелляционного суда общей вместимостью от 1000 до 1200 мест могут дополнительно использоваться для трансляции судебных заседаний. Строительство нового зала обошлось в 7,5 миллионов евро. До 2023 года там будут проходить и другие слушания по террористическим делам, в том числе о теракте в Ницце 14 июля 2016.

Как и процесс по дела нападения на редакцию Charlie Hebdo и супермаркета Hyper Cacher, слушания будут засняты на видео, которые будет храниться в архиве суда. 8–10 камер будут управляться из специально созданной для этой цели аппаратной. Съемки в зале суда разрешены во Франции с 1985 года, но применяются крайне редко, на процессах, имеющих историческое значение.

Для тех истцов, которые не смогли или не захотели присутствовать на процессе, слушания впервые во Франции будут передаваться по выделенному каналу онлайн-радио с получасовым сдвигом по времени. Управление будет осуществляться из той же аппаратной. Для подключения к каналу потребуется специальный код. Это первый такой опыт во Франции. Специально для истцов во время процесса будет также работать телефонная психологическая служба.

На суд аккредитовались 141 СМИ, в том числе 58 иностранных, это тысячи журналистов.

Чрезвычайные меры безопасности

Меры безопасности держатся в секрете, известно только, что периметр здания будет оцеплен, и как минимум две набережные Сены закрыты для автомобильного движения и пешеходов.

Участники процесса и публика будут входить в здание суда через разные входы, один предназначен для участников процесса, другой для публики.

Дважды в день этапирование 11 заключенных из мест лишения свободы и обратно будут сопровождать специальные подразделения французской полиции.

Из 140 дней слушаний, которые будут проходить еженедельно со вторника по пятницу и начинаться в 12–30, первые две недели уйдут на описание трагических событий и расследования. Затем пять недель займут свидетельства жертв. В начале ноября суд начнет рассматривать личности подсудимых, за которыми последуют их допросы. Суд должен будет, в частности, определить роль Салаха Абдеслама, который отказывался давать показания с момента задержания. С конца марта будут проводиться допросы других, уже осужденных террористов

Процесс предположительно завершится 25 мая 2022 года.

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