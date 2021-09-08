Рог носорога и бивень слона: во Франции осудили торговцев «товаром», ради которого убивают животных

Носороги находятся на грани исчезновения, и браконьеры — одни из главных виновников этого.

Во французском городе Ренне завершился суд над участниками международной сети торговцев слоновой костью и рогами носорогов. Прокуратура потребовала для контрабандистов реального заключения, суд вынес достаточно суровые приговоры. По делу проходили 9 обвиняемых.

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Процесс проходил в уголовном суде Ренна с 6 по 8 сентября.

Возраст подсудимых — от 29 до 58 лет, среди них — граждане Ирландии, Великобритании, Вьетнама и Китая.

При этом двое из них, как сообщает AFP, находятся в бегах.

Как раскрывали преступление

Прокуратура завела это дело после того, как в сентябре 2015 года таможенники, остановив машину на трассе неподалеку от городка Данже-Сен-Ромен (Новая Аквитания) нашли в багажнике четыре слоновых бивня и почти 33 тысячи евро наличными. Четверо людей, находившиеся в автомобиле, заявили, что являются простыми перекупщиками.

Позднее следователи установили, что задержанные являются участниками известной преступной группы «Rathkeale Rovers», «базируюшейся» в Ирландии, но действующей и на территории Европейского Союза, Великобритании и США.

Благодаря этому задержанию французская полиция смогла обнаружить следы двух международных сетей контрабанды слоновой кости и рогов носорогов — в обеих сетях Франция использовалась в качестве «транзитной зоны» для переправки «товара» во Вьетнам и Китай.

В мае 2016 года следователи SNDJ (французской Национальной службы судебной таможни) изъяли в парижском пригороде на складе, которым управлял один из подсудимых, 16 бивней общим весом 212 кг.

15 ноября 2016 года в городе Крей на севере Франции в номере отеля, где жили двое братьев ирландского и английского происхождения, был найден рог носорога исключительного веса (14,7 кг) без каких-либо документов, подтверждающих его законное происхождение. Операция по задержанию прошла рядом с китайским рестораном, управляющий которым теперь также стал подсудимым, уточнила французская природоохранная ассоциация Robin des Bois («Робин Гуд»), участвовавшая в процессе в качестве гражданского истца.

Французской полиции также удалось найти «ателье», в котором «продукция» проходила обработку — рога и бивни измельчались для того, чтобы их удобнее можно было перевезти через границу и продать в Китае и во Вьетнаме. В Азии рог носорога ценится очень дорого, так как измельченный в порошок он используется в качестве «лекарства» от многих болезней.

И спрос на «продукт» — ради которого, как и ради слоновых бивней, животных убивают — постоянно растет.

Слоны и носороги на грани исчезновения

Спрос растет настолько, что сегодня носороги находятся под угрозой исчезновения.

Отдельные виды уже исчезли. В частности, в 2011 году в издании Красного списка исчезающих видов сообщалось о полном вымирании черного западно-африканского носорога (Diceros bicornis longipes).

Список составляется Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) параллельно с Красной книгой. По данным МСОП (организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН), на грани исчезновения в Центральной Африке также оказался подвид белых носорогов — северные белые носороги (Ceratotherium simum cottoni). То же касается и яванских носорогов (Rhinoceros sondaicus).

Виноваты браконьеры, подчеркивал Международный союз охраны природы. «Представьте себе, что перед вами животное с рогом из чистого золота. Так оно и есть — ровно столько рог и стоит, и поэтому им нужна очень сильная защита», — заявил Би-би-си Саймон Стюарт, глава Комиссии по редким видам МСОП. (При этом стоит уточнить, что цена этого «продукта» даже дороже золота — Прим. Ред.).

То же самое касается и слонов — в марте нынешнего года Международный союз охраны природы сообщил о том, что африканские лесные слоны находятся на грани полного исчезновения, а саванный слон помещен в список вымирающих.

За последние три десятилетия численность лесных слонов сократилась более чем на 86%. А количество саванных слонов за последние полвека сократилось по меньшей мере на 60%.

Две главные причины — сокращение ареалов обитания и истребление этих животных браконьерами.

Прокуратура запросила до 6 лет тюрьмы для торговцев

«В момент совершения преступления килограмм слоновой кости стоил на азиатском рынке около 5 тысяч долларов, а рог носорога — около тысячи евро, но за 1 грамм», — подчеркнула в своем релизе, выпущенном к процессу, ассоциация Robin des Bois.

На фото: таможенники в Гонконге изъяли партию «товара» из 33 рогов носорога и сотен изделий из слоновой кости на общую сумму более 2 млн долларов. 2011 г. AP - Kin Cheung

По предъявленным подсудимым обвинениям им могло грозить (по Таможенному кодексу, Экологическому кодексу и Уголовному кодексу Франции), от 3 до 10 лет тюремного заключения.

33-летний Том Грин, которого поймали дважды — сначала в машине, в которой он следовал, таможенники обнаружили вышеупомянутую «находку» (бивни и большую сумму наличных), а затем в его номере в отеле нашли рог носорога — был назван прокурором «хищником, только без ружья». Для него обвинение потребовало 6 лет тюрьмы. Для его 35-летнего брата Ричарда О’Райли прокурор запросил четыре года заключения. Прокурор также затребовал по 1 году тюрьмы для их сообщников — Эдварда Гаммеля (29 лет), и Дэниела Мак-Карти (33 года) и ордера на арест этих подсудимых, тоже имеющих британское гражданство, но не явившихся на судебное разбирательство.

Более мягких приговоров запросило обвинение для двух других обвиняемых: одному — 2 года (из них 18 месяцев условно), другому — 2 года условно. Еще одного подсудимого прокуратура попросила оправдать.

Наконец, в своем исковом заявлении прокурор потребовал пяти лет тюрьмы (из них два года — условно), для 51-летнего бизнес-менеджера Дэвида Та, специализирующегося на экспорте антиквариата и парфюмерии. Прокуратура обвинила его в ведении франко-вьетнамского «бизнеса» по торговле бивнями слонов. Бизнесмен, у которого на складе было обнаружено 16 бивней слонов, в ходе процесса представился «простым коллекционером», пишет AFP.

«Господин Та — коллекционер, но, прежде всего, он энтузиаст», — заявила его адвокат Орели Суриссо, осудив «абсурдную мысль о том, чтобы „поставить“ его во главе картеля по сбыту слоновой кости».

При этом отсмотрев фотографии, содержащихся в телефоне Дэвида Та, следователи установили, что только в период с ноября 2015 года по апрель 2016 года через его компанию прошло не менее 62 бивней слонов.

Таможенные службы потребовали приговорить подсудимых к штрафу на общую сумму 1 млн 177 тысяч евро.

«Вы можете строгостью своего приговора подавить это безумие торговли дикой природой», — сказал в суде Джеки Боннеман, представитель ассоциации Robin des Bois. — Потому что контрабанде предшествует браконьерство, которое приняло чрезвычайно крупные, жестокие, почти военные масштабы».

Суд вынес приговоры в отношении восьми человек. Том Грин получил 3 года реального заключения. Его брата Ричарда О’Райли отправили в тюрьму на 2 года. Их сообщники Эдвард Гаммель и Дэниел Мак-Карти приговорены к 1 году условно каждый.

Давид Та получил 2 года реального заключения. Его 41-летний ассистент Куан До Дан приговорен к 1 году тюрьмы.

Природоохранная ассоциация Robin des Bois приветствовала «показательные приговоры». У осужденных, как обычно, есть право на обжалование.

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