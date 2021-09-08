«Франции объявили войну»: Франсуа Олланд в интервью RFI вспомнил о терактах 13 ноября 2015 года

В среду, 8 сентября, в Париже открывается судебный процесс по делу о терактах 13 ноября 2015 года, жертвами которых во французской столице стали 130 человек. В интервью журналистам RFI Валери Гас и Ромену Озуи экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал о том, как пережил те трагические события, которые отметили пятилетний срок его правления.

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Франции объявили войну

13 ноября 2015 года Франсуа Олланд находился на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени, где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. В интервью RFI экс-президент вспоминает, как после первого взрыва у него самого и его окружения возникли подозрения в том, что совершена террористическая атака. Хотя уверенности в этом не было: это могла быть и петарда, брошенная кем-то из болельщиков. После второго взрыва службы безопасности сообщили главе государства о том, что сработала бомба — и «не было никаких сомнений в том, что совершен теракт». Франсуа Олланд вспоминает, как ему позвонил премьер-министр Манюэль Вальс и сообщил о стрельбе на улицах Парижа. «Тогда я понял, что мы имеем дело не с терактом на стадионе, а с масштабной атакой, которую совершила группа или несколько групп», — вспоминает Франсуа Олланд те трагические события, которые он называет «объявлением Франции войны».

Когда президент убедился, что террористы не проникли на территорию стадиона, он распорядился, чтобы матч продолжался и во избежании паники болельщики оставались на трибунах. Сам он еще в начале второго тайма находился на стадионе, но вскоре незаметно покинул трибуну и отправился в министерство внутренних дел. Франсуа Олланд вспоминает, как тогда принял три основных решения: объявить чрезвычайное положение, закрыть границы и дать приказ о нейтрализации террористов, которые удерживали заложников в концертном зале «Батаклан».

После экстренного заседания кабинета министров в полночь Франсуа Олланд выступил с телевизионным обращением, сказав об «ужасе» случившегося и о принятых им решениях.

Отвечая на вопрос журналистов RFI о своих чувствах в тот момент, экс-глава Республики отметил, что, как у лидера страны, у него было чувство долга и ответственности «дать жесткий ответ и позаботиться о национальном единстве».

«Но я еще и отец, человек, и я знаю, что переживают женщины и мужчины моего возраста, те, кто ищут своих детей, не зная, где они находятся. Я был одним из тех, кто искал своих близких. Я тоже искал своих детей», — вспоминает Франсуа Олланд.

Штурм «Батаклана» начался в 00 часов 18 минут. После завершения операции президент отправился на место теракта. Первое, что ему бросилось в глаза, это количество медиков, которые оказывали помощь раненным. «Мало кто погиб уже после эвакуации. Я увидел, с какой скоростью работали медслужбы. Эти люди тоже герои», — отметил Франсуа Олланд.

Судебный процесс важен для истории

Журналисты спросили экс-президента, считает ли он, что справился с беспрецедентной кризисной ситуацией. В ответ Франсуа Олланд не подводит итогов, но лишь объясняет принятые им решения, а также выражает обеспокоенность реакцией французов, которые задавались вопросом об ответственности властей.

«Были ли мы проинформированы? Недооценили ли угрозу? Я должен был ответить на эти вопросы. Мы знали, что нам угрожают. Мы знали, что ранее были предотвращены террористические атаки, а другие могли быть совершены. Мы осознавали, что в Сирии, в частности в городе Ракка, готовились теракты. Мы знали, что террористы проникли в ряды беженцев. Но как можно было знать, что это случится именно в этот момент, в этом месте, и сделают это террористы, которые прибыли из разных стран, в частности из Бельгии?» — отвечает Франсуа Олланд.

После терактов 13 ноября 2015 года французские власти приняли решение в рамках международной коалиции активизировать атаки против радикальной группировки «Исламское государство». Помимо действий на международном уровне, Франсуа Олланд также принял ряд мер внутри страны, направленных на сохранение национального единства, однако некоторые шаги имели для бывшего главы Республики политические последствия, с которыми ему было труднее всего справиться.

В частности, журналисты напомнили экс-президенту его инициативу о лишении террористов гражданства. Тогда часть его сторонников выступила против этого предложения. «Когда я объявил эту меру, она была предметом консенсуса. Тогда возникли вопросы, начались дебаты… Нет ли риска, что эта мера будет распространена и на других преступников, кроме террористов, что было намерением моего предшественника (Николя Саркози — RFI)? Я сказал — нет. Но поскольку был риск того, что консенсус не будет достигнут, даже если решение будет одобрено 80% французов, я решил, что от этой меры нужно отказаться», — объясняет Франсуа Олланд.

В беспрецедентном по своим масштабам судебном процессе по делу о терактах 13 ноября 2015 года ассоциация Life for Paris, объединяющая пострадавших в терактах, потребовала вызвать Франсуа Олланда в качестве свидетеля. В интервью RFI экс-президент заявил, что выступит свидетелем на суде, и подчеркнул важность этого процесса не только для того, чтобы вынести приговор обвиняемым, но и для истории в целом, чтобы «понять, каким образом эти люди дошли до уничтожения себе подобных, до военной операции в демократической стране».

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