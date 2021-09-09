«Великолепный навеки»: Франция прощается с Жан-Полем Бельмондо

Последние почести народному любимцу и легенде французского кино Жан-Полю Бельмондо отдают сегодня в Париже. Общенациональное прощание намечено на вторую половину дня в Доме инвалидов. За государственной траурной церемонией последует народное прощание с одним из самых популярных французских актеров и кумиром многих поколений.

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Воинские почести, речь президента Республики, минута молчания и звуки «Марсельезы». Такова строгая программа траурной национальной церемонии прощания с великим актером Жан-Полем Бельмондо. В половине пятого вечера во дворе Почета парижского Дома инвалидов Франция начнет прощание со своим неподражаемым и великолепным кумиром. Участники церемонии — семья Бельмондо, высшие руководители государства, политики и знаменитости, многие из которых были близкими друзьями актера, ушедшего из жизни 6 сентября в возрасте 88 лет.

Официальная церемония частично открыта для публики: во двор Почета допустят до тысячи человек. Трансляция, помимо телевизионной, предусмотрена на больших экранах, специально установленных на эспланаде Инвалидов. С половины восьмого вечера доступ во двор Дома инвалидов будет открыт для всех желающих проститься с Жан-Полем Бельмондо.

В пятницу, 10 сентября, в церкви Сен-Жермен-де-Пре пройдет отпевание актера. На заупокойной службе присутствовать будут лишь близкие Бельмондо, — сообщил его сын Поль.

«Мы все узнаем в нем себя», — заявил французский президент Эмманюэль Макрон в день смерти Жан-Поля Бельмондо, отмечая особую симпатию французов к актеру, который был наделен исключительным обаянием. Знаковый актер «Новой волны» волны во французском авторском кинематографе, а затем суперзвезда коммерческого кино, сыгравший во множестве популярных комедий, боевиков, приключенческих картин, для французов был просто — Бебель.

Из восьми десятков фильмов, в которых снялся Бельмондо, многие в эти дни вновь идут по французскому телевидению, собирая миллионы зрителей. Накануне национального прощания более 4 миллионов французов посмотрели культовый триллер «Профессионал» режиссера Жоржа Лотнера, вышедший в 1981 году. До этого более чем по три миллиона зрителей собирались у телеэкранов для просмотра картин с Бельмондо в главной роли — мелодрамы «Баловень судьбы» Клода Лелуша (1988) и комедии «Ас из асов» Жерара Ури (1982).

Решение провести общенациональную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо французский президент принял по согласованию с семьей актера.

Жан-Поль Бельмондо (фото 22/02/2015) REUTERS - Eric Gaillard

СМИ отмечают, что подобные траурные церемонии, проводимые в Доме инвалидов, имеют строгий протокол, определенный правилами, по которым отдаются воинские почести ушедшим из жизни героям страны. Изначально во дворе Почета знаменитого парижского дворца, где располагается Музей армии и усыпальница Наполеона, последние почести отдавали военным, бывшим участникам движения Сопротивления, а также гражданским деятелям, кавалерам высших степеней главной награды Франции — ордена Почетного легиона.

Как отмечает France-Presse, в 2015 году тогдашний президент Франсуа Олланд провел здесь церемонию памяти всех 130 погибших в парижских терактах 15 ноября.

Последние почести Республики были отданы тут многим знаменитым французам. Прощались в Доме инвалидов с исследователем океанских глубин Жак-Ивом Кусто, а также защитником бездомных и основателем международной благотворительной организации «Эммаус» аббатом Пьером. Провожали в последний путь писателя, дипломата, одного из составителей Всеобщей декларации прав человека Стефана Эсселя, а также французского и европейского политика и государственного деятеля Симону Вейль, чей прах захоронен в Пантеоне, усыпальнице великих людей Франции.

В 2019 году память ушедшего из жизни президента Жака Ширака в Доме инвалидов почтили не только государственной церемонией, но и народным прощанием.

Годом ранее здесь прощались с великим французским шансонье Шарлем Азнавуром, а также журналистом и кинорежиссером, автором документальных фильмов Клодом Ланцманом.

В декабре 2017 года общенациональное прощание со знаменитым рок-музыкантом Джонни Халлидеем было решено не проводить в Доме инвалидов по строгому государственному протоколу. Главному рокеру Франции устроили народное прощание на улицах Парижа: траурный кортеж проследовал сквозь толпы поклонников к церкви Мадлен, где после отпевания на ступенях храма с траурной речью выступил президент Макрон.

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