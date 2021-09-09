Вылившийся в беспорядки матч между «Ниццей» и «Марселем» будет переигран

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) 8 сентября постановила переиграть матч третьего тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» после беспорядков на стадионе Allianz Riviera 22 августа. Тогда «Марселю», который отказался продолжать игру, записали техпоражение.

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вынесла свое решение по поводу скандального матча . Матч между «Ниццей» и «Марселем» будет переигран на нейтральном поле и без болельщиков. С «Ниццы» снимут два очка в турнирной таблице французской Лиги 1 (одно — условно) и обяжут клуб сыграть в общей сложности три матча при пустых трибунах, об этом говорится в решении дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции.

Санкции наложили и на отдельных представителей «Марселя». Тренера «Марселя» по физподготовке Пабло Фернандеса отстранили до 30 июня 2022 года. Как пишет Franceinfo, он ударил болельщика «Ниццы». Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес дисквалифицирован на два матча за участие в беспорядках, полузащитник Димитри Пайет — на один матч условно.

Через три дня после беспорядков дисциплинарная комиссия уже объявляла о первых санкциях. «Ниццу» обязали сыграть с «Бордо» 28 августа при пустых трибунах. Тренера «Марселя» по физподготовке Пабло Фернандеса отстранили от должности в качестве обеспечительной меры.

Напомним, 22 августа в ходе матча между «Ниццей» и «Марселем» начались потасовки и беспорядки. Все началось в того, что фанаты «Ниццы» бросали в сторону игроков «Марселя» предметы, одна из бутылок под конец матча попала в спину игроку «Марселя» Димитри Пайету. Тот бросил ее обратно на трибуну.

Из-за этого на 76-й минуте фанаты «Ниццы» стали массово прорываться на поле, ситуация вылилась в общую неразбериху и драки. В беспорядках участвовали болельщики, футболисты, руководство клубов. Сообщалось о пострадавших. У нескольких игроков «Марселя» были зафиксированы красные следы на шее.

Матч прервали на полтора часа, но затем решили возобновить. На поле вышли арбитры и игроки «Ниццы», «Марсель» в таких условиях продолжать игру отказался. В клубе объяснили это опасениями за безопасность. Не явившему на поле «Марселю» записали техпоражение 3–0.

Беспорядки на Allianz Riviera вызвали скандал и большой резонанс, прокуратура Ниццы ведет расследование. Болельщик «Ниццы», ударивший ногой Димитри Пайета, должен предстать перед судом 22 сентября. Обвиняемый сказал, что ему стыдно за свое поведение.

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