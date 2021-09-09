Прощание c Жан-Полем Бельмондо в Париже: ФОТО
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Последние почести Жан-Полю Бельмондо, народному любимцу и легенде кинематографа, отдали в Париже в этот четверг, 9 сентября. Общенациональное прощание прошло в Доме инвалидов. За государственной траурной церемонией последовало народное прощание с неповторимым актером, получившим от соотечественников ласковое прозвище Бебель.
Участники церемонии — семья Бельмондо, высшие руководители государства, политики и знаменитости, многие из которых были близкими друзьями актера, ушедшего из жизни 6 сентября в возрасте 88 лет.
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