Последний поклон: отпевание Жан-Поля Бельмондо прошло в церкви Сен-Жермен-де-Пре

На следующий день после общенационального прощания с Жан-Полем Бельмондо в парижской церкви Сен-Жермен-де-Пре отслужили заупокойную мессу по великому актеру. На отпевании в пятницу, 10 сентября, присутствовали только близкие Бельмондо, в том числе его друг Ален Делон.

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Почти два часа в одной из старейших парижских церквей Сен-Жермен-де-Пре шла заупокойная служба, закрытая для широкой публики, которая накануне простилась с Жан-Полем Бельмондо в ходе общенациональной церемонии в парижском Доме инвалидов. На отпевании присутствовали лишь члены семьи актера и приглашенные ими близкие покойного. Среди них — 85-летний Ален Делон, который не присутствовал на государственной церемонии.

Отпевание Жан-Поля Бельмондо прошло в церкви Сен-Жермен-де-Пре {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

По свидетельству присутствовавшего на мессе актера Дани Буна, от имени семьи снова (как и на государственной церемонии) выступил внук Виктор Бельмондо, пошедший по стопам деда и ставший актером. По окончании богослужения раздались аплодисменты режиссера Клода Лелуша, примеру которого последовали и все остальные: прощальной овацией стоя близкие проводили Бебеля в последний путь.

Семья и близкие Жан-Поля Бельмондо в церкви Сен-Жермен-де-Пре {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В день смерти Бельмондо 6 сентября Ален Делон поделился болью утраты, признавшись журналистам: «Я полностью уничтожен. Я попытаюсь сделать все, чтобы со мной не случилось то же самое уже часов через пять… Заметьте, что было бы неплохо, если бы мы ушли вместе. Это часть моей жизни, мы оба начинали 60 лет назад». С Бельмондо Делона связывали крепкие дружеские отношения, хотя некоторое время их ошибочно считали соперниками. «Он коллега, товарищ, мы знали друг друга 60 лет, работали вместе и были так близки друг другу. (…) Мне было безумно больно, он был моего возраста. Мы оба делали французское кино, он и я, мы два символа французского кино, невозможно говорить об одном из нас, не говоря о другом», — напомнил 85-летний актер, перенесший инсульт два года назад.

Ален Делон на отпевании Жан-Поля Бельмондо {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Помимо Алена Делона, на отпевание пришел Пьер Ришар, еще одна легенда французского кино. В последний путь Бельмондо провожали актеры Жан Дюжарден, Беатрис Даль, Вероник Жанно, шансонье Сальваторе Адамо, знаменитый телеведущий Мишель Дрюкер, сообщает AFP.

«Он уникален, его никто не сможет заменить. Как актер Жан-Поль Бельмондо живет в каждом из нас», — сказал журналистам Жан Дюжарден, лауреат «Оскара» за работу в фильме «Артист».

«Блаженный Августин говорил: мертвые невидимы, но не отсутствуют. Жан-Поль не отсутствует. Он все еще тут. И он бы не хотел, чтобы мы унывали. Жан-Поль, он бессмертен и никогда не покинет нас», — признался Мишель Дрюкер каналу BFMTV.

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