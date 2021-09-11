Французские производители шампанского решили возобновить поставки в Россию

Сначала французский союз производителей шампанских вин возмущался. На фото: гендиректор CIVC Шарль Гоемаер демонстрирует напиток, который по-прежнему будет именоваться в России шампанским, в отличие от шампанского из Шампани.

Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) отменил свою рекомендацию о запрете экспорта шампанского в Россию и объявил о возобновлении поставок с 15 сентября. При этом комитет заявил, что будет уважать новый российский закон и не станет обращаться с жалобой во Всемирную торговую организацию.

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Информацию, опубликованную в специализированном журнале Terre de Vins подтвердило агентство France Presse.

Ранее, в начале июля, CIVC рекомендовал французским производителям шампанского приостановить поставки в Россию — в связи с законом, который подписал президент Путин.

Согласно закону, иностранные производители шампанского должны писать на задней этикетке (где размещается информация о продукте на русском языке) наименование «игристое вино». К российским производителям это не относится, они могут продолжать называть свою продукцию «шампанское».

«Снятие эмбарго на поставки — это мера по снижению напряженности, которая добавляется к нашему желанию не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем соблюдать новый (российский закон)», — заявил AFP Жан-Мари Барильер, сопредседатель CIVC.

При этом, по словам Барильера рекомендации о приостановке поставок последовали «не менее 95 процентов» шампанских домов.

При этом CIVC решил отозвать свою рекомендацию о пристановке поставок в Россию, несмотря на то, что российские власти так до сих пор и не ответили на письмо, подписанное тремя министрами правительства Франции — министром-делегатом по внешней торговле Франком Риестером, министром экономики и финансов Брюно Ле Мэром и министром сельского хозяйства Жюльеном Денорманди.

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