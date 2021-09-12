Мэр Парижа Анн Идальго объявила о выдвижении на пост президента Франции

62-летняя Анн Идальго, мэр французской столицы, в воскресенье, 12 сентября, объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции. Таким образом градоначальница положила конец многомесячной псевдоинтриге: когда, с одной стороны, она всячески давала понять, что собирается стать кандидатом, а с другой — не торопилась с официальным объявлением.

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Госпожа Идальго по состоянию на сегодняшний день не является главным фаворитом президентской гонки, но может оказать значительное влияние на ее исход.

О своем выдвижении Анн Идальго объявила на фоне доков города Руана: идеальное место, чтобы продемонстрировать возможности постиндустриального перехода и экологических преобразований, что должно стать «красной линией» предвыборной кампании парижской градоначальницы.

Нормандский город Руан выбран в первую очередь потому, что его мэром (с 2020 г.) является однопартиец госпожи Идальго, член соцпартии (Parti socialiste или просто PS) Николя Майер-Россиньоль. Ну, и, конечно, таким образом мэр Парижа демонстрирует политические амбиции общенационального, а не только парижского уровня.

Nous devons réinventer notre beau modèle français fragilisé par les crises multiples.

Et ce modèle sera fondé sur une valeur principale, qui est la condition de la vie en commun : le respect. pic.twitter.com/YmksQUHtcj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 12, 2021

Мэрию Парижа она возглавляет в 2014 года (пошел второй срок), а до этого много лет была заместительницей весьма популярного мэра (2001–2014) Бертрана Деланоэ.

Объявляя в Руане о выдвижении своей кандидатуры, Анн Идальго заявила, что делает это «смиренно» и ради доброго дела, так как хочет «предложить будущее всем нашим детям» и «построить более справедливую Францию».

Напомнив о том, как городские власти действовали после терактов в Париже, а также во время коронавирусного кризиса, госпожа Идальго позволила себе заявить, что за ее плечами — большой опыт решения сложнейших задач. «Я знаю, насколько тяжело осуществлять власть», — сказала она, чтобы подчеркнуть, что «готова» к исполнению обязанностей президента страны.

«Мы должны переосмыслить нашу французскую модель, ослабоенную многочисленными кризисами», — заявила новая претендентка на Елисейский дворец, пообещав «восстановить уважение» к стране и ее единство.

При этом госпожа Идальго не забыла подчеркнуть тот немаловажный факт, что сама она вышла из семьи иммигрантов. «Ничто не предполагало того, что я (когда-либо) сделаю такое заявление» (о выдвижении в президенты Франции), подчеркнула дочь испанских республиканцев.

Определена и целевая аудитория нового кандидата — и здесь никаких неожиданностей, учитывая тот факт, что г-жа Идальго является представительницей социалистов.

Накануне глава ее избирательного штаба Жоанна Роллан (мэр города Нанта) заявила агентству AFP об «очень четком желании» Анн Идальго помочь «среднему классу и малообеспеченным людям».

В книге Идальго («Французская женщина»), которая должна выйти в середине следующей недели, среди прочего, говорится и о том, что в случае ее избрания на пост президента, ей кажется «возможным» (за время президентской пятилетки) «общее (среднее) повышение зарплат на 15%», а для некоторых категорий граждан, даже и более серьезное улучшение жизненного уровня. Например, преподавателям она обещает увеличение жалованья «как минимум вдвое».

Кандидату Анн Идальго для того, чтобы иметь поддержку со стороны своей партии, еще придется пройти внутреннее голосование социалистических активистов после конгресса PS в конце сентября и таким образом «отделаться» от потенциальных конкурентов-однопартийцев, включая мэра города Ле-Мана, экс-министра (работал в правительстве при Олланде) Стефана Ле Фоля, пишет franceinfo.

Но это голосование должно стать формальностью, предрекает Le Monde: госпожу Идальго поддерживает Оливье Фор, первый секретарь Соцпартии. А во время голосования партактивистов в минувший четверг предпочтение было отдано именно его программному тексту, в котором Фор кандидатур высказывается в пользу кандидатуры Анн Идальго.

Согласно последним соцопросам, она может набрать в первом туре президентских выборов (пройдет в апреле 2022 года) от 7 до 9% голосов.

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