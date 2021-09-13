В Париже началась «упаковка» Триумфальной арки по проекту художника Христо

В воскресенье, 12 сентября, в Париже начали упаковывать в серебристую ткань одну из главных достопримечательностей столицы – Триумфальную арку. Проект, задуманный американским художником болгарского происхождения Христо Явашевым, должен был воплотиться в жизнь в апреле 2020 года, но был дважды отложен из-за пандемии. О реализации этого проекта Христо мечтал многие годы, но так и не смог приехать в Париж, скончавшись в возрасте 84 лет в Нью-Йорке в мае 2020 года.

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С 7:30 утра воскресенья 12 сентября несколько десятков техников-альпинистов на канатных тросах начали разворачивать полотно вокруг Триумфальной арки, следуя замыслу болгарского художника Христо. Серебристое полотно с голубыми отблесками настолько велико, что для того, чтобы растянуть его вокруг памятника, потребуется несколько дней. Для обертывания монумента необходимо 25 000 м2 (пригодной для вторичной переработки!) ткани. Работа закончится 18 сентября, но, возможно, и раньше, рассказала директор проекта Лор Мартен.

Серебристая ткань будет опоясана трехкилометровой красной веревкой, так чтобы эффект «упаковки» был полным. 35 лет назад по проекту Христо был таким же образом завернут «Новый мост» (Пон-Неф) в Париже, только ткань была золотистого цвета.

«Упакованный Пон-Неф» (Pont Neuf emballé par Christo), 1985. © Wikipédia

На Елисейских полях и площади Этуаль ежечасно останавливаются десятки любопытных, чтобы понаблюдать за масштабными работами. Одетые в светоотражающие оранжевые костюмы, занятые в проекте 85 техников и 45 плотников «немного чувствуют себя художниками»: как рассказал один из них радиостанции France Inter, «мы все немного стали художниками, потому что собираемся расположить холст и струны так, как хотел Христо».

Это посмертная работа, мечта, которую Христо не смог осуществить. Художник, скончавшийся в мае 2020 года, задумал этот проект в 1961 году. Именно тогда он сделал первые наброски, так как жил напротив Триумфальной арки со своей женой Жанн-Клод. Их мечта сбылась благодаря Владимиру Явашеву, племяннику Христо, который всегда был его «правой рукой».

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После того, как работы закончатся, организаторы надеются, что Триумфальная арка «оживет». Она расположена на вершине холма и – открытая всем ветрам – ткань будет вибрировать, создавая впечатление живого существа.

Общая стоимость работ – 14 миллионов евро, все они финансируются за счет частных средств, государственной дотации у проекта нет. Для сбора денег на реализацию этого проекта продавались оригинальные работы Христо, его подготовительные рисунки, макеты, литографии. Полностью упакованную Триумфальную арку можно будет увидеть вблизи и бесплатно с 18 сентября, в течение 16 дней, до 3 октября.

Художник-концептуалист Христо Явашев REUTERS/Stefano Rellandini

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