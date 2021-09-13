До 7 лет тюрьмы: в Париже начался суд над экс-сотрудником службы безопасности Макрона

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Александру Беналле предъявлена целая серия обвинений на этом суде, который для него, вероятно, еще не последний.
Александру Беналле предъявлена целая серия обвинений на этом суде, который для него, вероятно, еще не последний. AP - Thibault Camus
RFI
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В Париже начался суд по так называемому «делу Беналлы», бывшего советника по безопасности президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Перед судом, помимо 30-летнего Александра Беналлы, предстанут двое полицейских, а также 48-летний жандарм запаса Венсан Краз (старый знакомый Беналлы, экс-сотрудник службы охраны президентской партии «Вперед, Республика!» — фр. LREM).

Беналла и Краз обвиняются, среди прочего, в применении насилия против манифестантов на первомайском митинге, а двое полицейских — в том, что передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших факт насилия.

Инцидент имел место 1 мая 2018 года, и вскоре скандал, связанный с «делом Беналлы», сделался громким и до сих пор остается одним из самых значительных скандалов президентского срока Макрона.

Скандал начался в июле 2018-го после того, как об этом случае рассказала газета Le Monde.

Что произошло 1 мая 2018 года

1 мая, как обычно, в Париже проходили манифестации в честь праздника. Вечером, около 19 часов, когда акции протеста (в ходе которых были столкновения манифестантов с полицией) уже подходили к концу, несколько протестующих пришли на площадь Контрэскарп в Латинском квартале, чтобы отдохнуть и выпить.

Среди них была пара, мужчина и женщина, Георгиос Д. и Клоэ П.

В это время полиция, «получив информацию» о том, что на Контрэскарп может начаться сооружение баррикад, окружила площадь. Георгиос и Клоэ стали бросать в полицию «посторонние предметы» (а конкретно — графин и пепельницу, стоявшие на их столике в кафе, за что позднее, в 2019-м, были приговорены к штрафам). После этого на них бросились двое людей в «гражданском», но с повязками «Police» на рукавах, и начали бить.

В июле 2018-го, благодаря публикации Le Monde, стало известно о том, что один из избивавших манифестантов — не кто иной, как сотрудник президентской службы охраны Александр Беналла. Который не имел права ни носить повязку «полиция», ни разгонять протестующих вместе с полицейскими. Второй — Венсан Краз, сотрудник службы охраны президентской партии LREM. Тоже действовавший абсолютно нелегально. Действия Беналлы и Краза заснял на видео и распространил эти видео в соцсетях оператор-политактивист Таа Буфан.

Позднее за этим скандалом потянулась цепочка других, связанных с Беналлой (или с Беналлой и Кразом одновременно), — незаконное ношение оружия, незаконное получение и использование дипломатических документов и даже контракты на охранные услуги с российскими олигархами.

Что будет рассматривать суд

Впрочем, отвечать в суде Беналла и его подельники будут по обвинениям, так или иначе связанным с инцидентом 1 мая 2018 г. и последующими попытками его «урегулировать». В частности, высокопоставленные полицейские — комиссар Максанс Крёза и дивизионный комиссар Лорен Симонен, по данным обвинения, незаконно передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, расположенных на площади Контрэскарп — это было сделано после того, как вслед за публикацией в Le Monde начался скандал, получивший общенациональный резонанс.

Что касается Беналлы и Краза (которые вскоре после публикации были уволены со своих постов в Елисейском и в партии), то им, помимо инцидента на площади Контрэскарп, вменяют еще один эпизод «незаконного насилия» против манифестантов, произошедший за несколько часов до того в парижском ботаническом саду Jardin des plantes. И пострадавшие там манифестанты, так же как и «пара с Контрэскарп» — проходят на этом судебном процессе гражданскими истцами.

В ходе скандала стало известно также и о том, что в его «тушении» участвовали некоторые высокопоставленные сотрудники президентской команды, но они обвиняемыми пока так и не стали.

Ну а в отношении «дуэта» Беналла-Краз выдвинута целая череда обвинений: «публичное незаконное ношение отличительного знака» (сотрудника полиции), «умышленное применение насилия в составе группы», «незаконное вмешательство при исполнении служебных обязанностей», незаконное «ношение и хранение оружия», «сокрытие нарушения профессиональной тайны».

Офицерам полиции Максиму Крёза и Лорану Симомену вменяют «нарушение профессиональной тайны», «хищение изображений, сделанных системой видеонаблюдения», и передачу этих видео «ненадлежащему лицу».                                                                                                    

Александр Беналла, кроме того, обвиняется (по делу о дипломатических паспортах, которое объединено с делом о насилии 1 мая 2018 г.) в «публичном незаконном использовании» служебных документов и в «подделке документов и использовании заведомо поддельных документов».

Слушания должны завершиться 1 октября.

По предъявленным обвинениям Александру Беналле может грозить до 7 лет тюрьмы и до 100 тысяч евро штрафа. Венсену Кразу — до 3 лет тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа.

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