До 7 лет тюрьмы: в Париже начался суд над экс-сотрудником службы безопасности Макрона

Александру Беналле предъявлена целая серия обвинений на этом суде, который для него, вероятно, еще не последний.

В Париже начался суд по так называемому «делу Беналлы», бывшего советника по безопасности президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Перед судом, помимо 30-летнего Александра Беналлы, предстанут двое полицейских, а также 48-летний жандарм запаса Венсан Краз (старый знакомый Беналлы, экс-сотрудник службы охраны президентской партии «Вперед, Республика!» — фр. LREM).

Беналла и Краз обвиняются, среди прочего, в применении насилия против манифестантов на первомайском митинге, а двое полицейских — в том, что передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших факт насилия.

Инцидент имел место 1 мая 2018 года, и вскоре скандал, связанный с «делом Беналлы», сделался громким и до сих пор остается одним из самых значительных скандалов президентского срока Макрона.

Скандал начался в июле 2018-го после того, как об этом случае рассказала газета Le Monde.

Что произошло 1 мая 2018 года

1 мая, как обычно, в Париже проходили манифестации в честь праздника. Вечером, около 19 часов, когда акции протеста (в ходе которых были столкновения манифестантов с полицией) уже подходили к концу, несколько протестующих пришли на площадь Контрэскарп в Латинском квартале, чтобы отдохнуть и выпить.

Среди них была пара, мужчина и женщина, Георгиос Д. и Клоэ П.

В это время полиция, «получив информацию» о том, что на Контрэскарп может начаться сооружение баррикад, окружила площадь. Георгиос и Клоэ стали бросать в полицию «посторонние предметы» (а конкретно — графин и пепельницу, стоявшие на их столике в кафе, за что позднее, в 2019-м, были приговорены к штрафам). После этого на них бросились двое людей в «гражданском», но с повязками «Police» на рукавах, и начали бить.

В июле 2018-го, благодаря публикации Le Monde, стало известно о том, что один из избивавших манифестантов — не кто иной, как сотрудник президентской службы охраны Александр Беналла. Который не имел права ни носить повязку «полиция», ни разгонять протестующих вместе с полицейскими. Второй — Венсан Краз, сотрудник службы охраны президентской партии LREM. Тоже действовавший абсолютно нелегально. Действия Беналлы и Краза заснял на видео и распространил эти видео в соцсетях оператор-политактивист Таа Буфан.

Позднее за этим скандалом потянулась цепочка других, связанных с Беналлой (или с Беналлой и Кразом одновременно), — незаконное ношение оружия, незаконное получение и использование дипломатических документов и даже контракты на охранные услуги с российскими олигархами.

Что будет рассматривать суд

Впрочем, отвечать в суде Беналла и его подельники будут по обвинениям, так или иначе связанным с инцидентом 1 мая 2018 г. и последующими попытками его «урегулировать». В частности, высокопоставленные полицейские — комиссар Максанс Крёза и дивизионный комиссар Лорен Симонен, по данным обвинения, незаконно передали Беналле записи с камер видеонаблюдения, расположенных на площади Контрэскарп — это было сделано после того, как вслед за публикацией в Le Monde начался скандал, получивший общенациональный резонанс.

Что касается Беналлы и Краза (которые вскоре после публикации были уволены со своих постов в Елисейском и в партии), то им, помимо инцидента на площади Контрэскарп, вменяют еще один эпизод «незаконного насилия» против манифестантов, произошедший за несколько часов до того в парижском ботаническом саду Jardin des plantes. И пострадавшие там манифестанты, так же как и «пара с Контрэскарп» — проходят на этом судебном процессе гражданскими истцами.

В ходе скандала стало известно также и о том, что в его «тушении» участвовали некоторые высокопоставленные сотрудники президентской команды, но они обвиняемыми пока так и не стали.

Ну а в отношении «дуэта» Беналла-Краз выдвинута целая череда обвинений: «публичное незаконное ношение отличительного знака» (сотрудника полиции), «умышленное применение насилия в составе группы», «незаконное вмешательство при исполнении служебных обязанностей», незаконное «ношение и хранение оружия», «сокрытие нарушения профессиональной тайны».

Офицерам полиции Максиму Крёза и Лорану Симомену вменяют «нарушение профессиональной тайны», «хищение изображений, сделанных системой видеонаблюдения», и передачу этих видео «ненадлежащему лицу».

Александр Беналла, кроме того, обвиняется (по делу о дипломатических паспортах, которое объединено с делом о насилии 1 мая 2018 г.) в «публичном незаконном использовании» служебных документов и в «подделке документов и использовании заведомо поддельных документов».

Слушания должны завершиться 1 октября.

По предъявленным обвинениям Александру Беналле может грозить до 7 лет тюрьмы и до 100 тысяч евро штрафа. Венсену Кразу — до 3 лет тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа.

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