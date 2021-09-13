Экс-министру здравоохранения Франции предъявили обвинения по «коронавирусному» делу

Бывшей министру здравоохранения Франции Аньес Бюзен предъявили официальные обвинения в связи с ее работой в правительстве в начале эпидемии коронавируса. Экс-министру вменили статью «создание угрозы для жизни».

Реклама Читать далее

Аньес Бюзен также проходит по статье о «намеренном уклонении от борьбы с бедствием» в статусе «ассистированной свидетельницы». Это промежуточный статус между обвиняемой и простой свидетельницей.

Бюзен возглавляла министерство здравоохранения с мая 2017 по февраль 2020 года. На этом посту ее сменил Оливье Веран, остающийся министром здравоохранения по сей день.

Экс-министру здравоохранения предъявил обвинения Суд Республики — единственный во Франции орган, уполномоченный судить членов правительства за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей.

В пятницу Аньес Бюзен допрашивали около девяти часов. Перед этим министр заявила, что допрос для нее — «прекрасная возможность объясниться и восстановить правду». «Я не позволю очернять действия правительства, свою работу в качестве министра, когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному санитарному кризису, который, я напоминаю, еще продолжается», — отметила экс-министр перед допросом в пятницу. На выходе из суда она отказалась от комментариев.

Что ранее заявляла Аньес Бюзен?

Французские СМИ в связи с этим делом вспоминают публичные заявления Аньес Бюзен, связанные с началом пандемии коронавируса. 24 января 2020 года, после выявления первых случаев коронавируса в Европе, Аньес Бюзен заявляла, что «риски распространения коронавируса в населении очень низки», отметив, что этот анализ может измениться. 26 января 2020 года она заявила, что хирургические маски «абсолютно бесполезны» для людей, не являющихся носителями инфекции.

17 марта, уже после отставки с поста министра здравоохранения, Аньес Бюзен в интервью Le Monde сказала: «Когда я ушла из министерства, я плакала, потому что знала, что на нас надвигается цунами». Она заявила, что предупреждала Елисейский дворец и офис премьер-министра о надвигающейся опасности. Проведение муниципальных выборов в марте 2020 года Бюзен назвала «маскарадом» на фоне санитарного кризиса. Сама она тогда выдвинулась в мэры Парижа от правящей президентской партии «Вперед, Республика», сменив Бенжамена Гриво, снявшего свою кандидатуру из-за скандала с публикацией интимного видео. Позже Бюзен сказала, что сожалеет из-за того, что использовала слово «маскарад», которое, по ее словам, было чересчур жестким.

В июне 2020 года, в ходе слушаний расследовательской комиссии Национального собрания Аньес Бюзен заявила, что никогда не преуменьшала риски и подготовила французскую систему здравоохранения к кризису перед уходом с министерского поста. По ее словам, она сообщала президенту и премьеру об угрозе «около 11 января». Она также заявила, что с 22 января «предчувствовала» потенциальную угрозу и потребовала проверить все запасы защитного снаряжения, включая маски, реанимационные койки и аппараты ИВЛ, а также инициировала первый заказ на миллион респираторов FFP2, которые отсутствовали в госзапасах.

В сентября, на слушаниях сенатской комиссии Бюзен заявила, что в Европе немногие министры «были настолько активны и бдительны» перед лицом угрозы COVID-19, как она.

Станут ли обвиняемыми другие члены правительства?

Аньес Бюзен стала первой обвиняемой по делу, связанному с тем, как французские власти подготовились к эпидемии коронавирусу и противостояли ей. Дело было открыто Судом Республики в июле 2020 года.

Как сообщил в среду генпрокурор при Кассационном суде Франсуа Моленс, суд получил 14,5 тысяч исков с жалобами на правительственные действия (или бездействие). Девять жалоб легли в основу дела, позже к ним присоединили и другие иски.

В вину правительству ставят, например, недостаточное количество защитной экипировки для медработников и всех остальных в начале эпидемии и непоследовательные рекомендации относительно необходимости ношения масок.

Обыски по этому делу в октябре 2020 года провели в том числе у Аньес Бюзен, Оливье Верана, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшей официальной представительницы правительства Сибет Ндиай и других.

Политические реакции

Аньес Бюзен поддержало президентское большинство. Сопредседательница парламентской фракции правящей партии «Вперед, Республика» Орор Берже написала, что предъявление обвинений экс-министру здравоохранения — «опасный прецедент». «Министра внутренних дел завтра могут привлечь к уголовной ответственности из-за возможного теракта, поскольку министра здравоохранения, кажется, могут — за ее меры борьбы с пандемией», — написала Берже у себя в твиттере. По ее словам, такие вещи «не решаются в суде».

Это же мнение поддержали в правой партии «Республиканцы». Ее представитель Дамьен Абад в эфире BFMTV отметил, что управленческие посты неизбежно связаны с рисками, а «во французской политической жизни возросла судебная ответственность».

На левом политическом фланге реакции неоднородные. Член коммунистической партии Фабьен Руссель, например, сказал, что не думает, что такие проблемы должны решаться через суд. Некоторые представители крайне левой «Непокорной Франции» приветствовали это решение суда.

Глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что «если были ошибки, они должны караться».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться