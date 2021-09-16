Франция объявила о ликвидации лидера группировки «ИГ в Большой Сахаре»

Лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» Аднан Абу Валид ас-Сахрауи был «нейтрализован» французскими силами в регионе Мали. Об этом в ночь на четверг, 16 сентября, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Президент объявил о ликвидации Аднана Абу Валида ас-Сахрауи, главаря джихадистской группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС / ISGS), созданной в 2015 году и внесенной в санкционный список ООН.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

«Это еще один крупный успех в борьбе, которую мы ведем против террористических групп в Сахеле», — написал Макрон в твиттере, добавив: «Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу». Президент также напомнил о французских солдатах, погибших в ходе многолетней антитеррористической операции, которую Париж ведет в регионе Мали, Чада, Буркина Фасо, Нигера и Мавритании.

Минувшим летом Эмманюэль Макрон объявил о смене формата и стратегии французского военного присутствия в регионе Мали. Франция намерена завершить масштабную армейскую операцию, которую она ведет в Сахеле с 2013 года (под кодовым наименованием «Сервал», а затем «Бархан»). Численность контингента сократят наполовину (с 5100 до 2500 – 3000 тысяч), силы и опорные базы перегруппируют, с тем чтобы сосредоточить усилия на точечных операциях, проводимых европейскими силами специального назначения «Такуба».

В четверг утром в интервью Международному французскому радио RFI министр обороны Франции Флоранс Парли рассказала, что операция по ликвидации Аднана Абу Валида ас-Сахрауи была проведена «несколько недель назад», и на сегодняшний день у Парижа есть полная уверенность в том, что «номер один» группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» уничтожен. Глава оборонного ведомства напомнила, что руководители «номер два и три» в иерархии ИГБС были ликвидированы французскими силами в ходе спецопераций, проведенных ранее в этом году — весной и в июле месяце.

Флоранс Парли также напомнила, что ас-Сахрауи был организатором целого ряда террористических атак, в том числе нападения, совершенного 9 августа 2020 года в Нигере. В этой атаке были убиты шесть сотрудников французской гуманитарной НКО ACTED и двое сопровождавших их местных жителей.

Аднан Абу Валид ас-Сахрауи был убит в августе в Мали, в районе населенного пункта Менака вблизи границы с Нигером, в ходе точечной операции, сообщил корреспондент RFI в Бамако Серж Даниэль. Источник во французских спецслужбах уточнил, что местонахождение лидера ИГБС было установлено в конце августа, после чего было принято решение о проведении спецоперации. По словам другого осведомленного источника RFI, потребовалось много времени для того, чтобы завершить необходимую проверку и подтвердить личность убитого террориста.

В мае 2015 года Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, уроженец Западной Сахары, и его сторонники откололись от группировки «Аль-Мурабитун» и присягнули на верность террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта».

В мае 2019 года в Нигере группировка ИГБС совершила нападение из засады на армейское подразделение, убив 28 военнослужащих. В январе 2018 года террорист-смертник этой группы совершил подрыв фургона при прохождении французской военной колонны операции «Бархан» в Мали. В октябре 2017 года боевики совершили нападение на солдат Нигера и США возле деревни Тонго-Тонго (Нигер), убив четверых американских военных. Осенью 2016 года ИГБС совершила нападения на авнапосты армии Мали и жандармерии Буркина-Фасо.

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