«Я хотел выразить солидарность Франции с белорусским народом»: Жан-Ив Ле Дриан о встрече с Тихановской

После встречи со Светланой Тихановской 15 сентября министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан записал видеообращение, которое было размещено в Twitter. В нем он выразил свою солидарность с белорусами, которые борются против репрессий режима Лукашенко, а также объяснил действия Франции и Евросоюза в отношении Беларуси:

«Я хотел принять сегодня в Париже госпожу Тихановскую, чтобы продолжить (политический – RFI) обмен, который длится уже около года. Президент Республики и я сам встретились с ней впервые 29 сентября 2020 в Вильнюсе, и с тех пор наш обмен продолжается на регулярной основе. Сегодня, приняв госпожу Тихановскую, я прежде всего хотел выразить политическую солидарность Франции и всех европейцев с белорусским народом, который подвергается репрессиям со стороны минских властей – репрессиям, которые в течение года только усиливаются. Эта солидарность выражается в помощи белорусскому гражданскому обществу – в Минске, Вильнюсе или Варшаве. В частности, мы увеличим помощь белорусским студентам.

Солидарность – это также санкции, которые Евросоюз ввел против режима Лукашенко. Это солидарность Франции по отношению к Тихановской, которая в течение года мужественно выступает за политический диалог для того, чтобы вывести ее страну из кризиса, в который ввергли ее власти путем фальсификации выборов 9 августа 2020 года. Мы продолжим наши усилия по поддержке ее политики.

И наконец, солидарность Франции с нашими европейскими партнерами, которые подверглись дестабилизирующим действиям (белорусского) режима – во время захвата самолета компании Ryanair в мае 2021 года или действиям с использованием миграционных потоков этим летом. Франция оказала материальную помощь Литве, чтобы дать возможность нашему партнеру справиться с этими потоками.

Мы не смиримся ни с репрессиями, свирепствующими в Беларуси, ни с дестабилизирующими действиями в отношении европейских интересов. Политическая легитимность белорусских властей может возникнуть только через политический диалог и свободные и справедливые выборы под международным контролем».