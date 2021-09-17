«Контракт века» между Францией и Австралией: французы отменили праздник в США
Опубликовано: Отредактировано:
Гала-вечер, проведение которого планировалось в Вашингтоне, отменен после того, как Австралия разорвала контракт о покупке французских подводных лодок.
Информацию подтвердили в посольстве Франции в США, пишет издание Ouest-France.
Праздник планировался по поводу годовщины решающего морского сражения в войне за независимость Соединенных Штатов, завершившегося победой французского флота над британским флотом 5 сентября 1781 года.
Напомним, накануне США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства по безопасности и обороне. В связи с этим Австралия заявила об отказе от подписанного в 2016 году масштабного контракта на поставку французских подлодок.
В Париже решение австралийского правительства вызвало крайне жесткую реакцию.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал рещение властей Австралии «ударом в спину».
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться