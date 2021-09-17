«Контракт века» между Францией и Австралией: французы отменили праздник в США

На фото, сделанном 2 мая 2018 г.:, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, стоящие на палубе HMAS Waller, подводной лодки класса "Коллинз", эксплуатируемой австралийской ВМФ.

Гала-вечер, проведение которого планировалось в Вашингтоне, отменен после того, как Австралия разорвала контракт о покупке французских подводных лодок.

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Информацию подтвердили в посольстве Франции в США, пишет издание Ouest-France.

Праздник планировался по поводу годовщины решающего морского сражения в войне за независимость Соединенных Штатов, завершившегося победой французского флота над британским флотом 5 сентября 1781 года.

Напомним, накануне США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства по безопасности и обороне. В связи с этим Австралия заявила об отказе от подписанного в 2016 году масштабного контракта на поставку французских подлодок.

В Париже решение австралийского правительства вызвало крайне жесткую реакцию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал рещение властей Австралии «ударом в спину».

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