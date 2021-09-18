Франция отозвала для консультаций своих послов из США и Австралии

Франция отозвала для консультаций послов из Соединенных Штатов и Австралии — своих исторических стран-союзниц. Об этом глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил в пятницу, 17 сентября. Беспрецедентный дипломатический шаг связан с тем, что Канберра разорвала многомиллиардный контракт на поставку французских субмарин.

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Жан-Ив Ле Дриан объявил, что по просьбе президента Эмманюэля Макрона решил немедленно отозвать в Париж для консультаций послов в Австралии и в Соединенных Штатах. В МИД Франции признают, что этот шаг исключительный, но отмечают, что он оправдан серьезностью ситуации.

В среду Соединенные Штаты Америки, Австралия и Великобритания объявили о трехстороннем оборонном альянсе AUKUS. Хоть Китай не упоминается в совместном коммюнике о создании альянса, в создании AUKUS видят попытку противостоять растущей военной мощи Поднебесной в Индо-Тихоокеанском регионе. В Европейском союзе сообщили, что не были поставлены в известность о создании этого военного альянса.

Первой инициативой в рамках AUKUS называется «поддержка Австралии» в оснащении ее флота атомными подлодками при помощи американских и британских технологий. «Создание австралийских субмарин с атомными двигателями станет совместным усилием трех стран с упором на совместимость, общность и взаимную выгоду», — говорится в коммюнике. Таким образом, Австралия в ближайшее время должна присоединится к небольшому клубу стран, имеющих на вооружении подлодки с атомными силовыми установками (США, Россия, Великобритания, Франция, Индия и Китай). Известно, что подлодки будут строить в Аделаиде, и, как предполагает пресса, они будут оснащены атомными двигателями на высокообогащенном уране. Австралия таким образом станет единственной страной в мире, не имеющей ядерного оружия, но обладающей субмаринами такого класса.

В результате Канберра разорвала подписанный в 2016 году контракт с французским концерном Naval Group на поставку 12 дизель-электрических подлодок. Это масштабное соглашение называли «контрактом века». Его стоимость оценивают сейчас в 56 миллиардов евро.

В Париже отказ Канберры вызвал резкую реакцию, его назвали «ударом в спину». Минобороны и МИД Франции заявили, что подобные шаги «противоречат букве и духу сотрудничества». Жан-Ив Ле Дриан подверг критике американского президента Джо Байдена, сравнив его методы с методами Дональда Трампа.

Из-за скандала с подлодками французская сторона отменила гала-вечер, который должен был состояться в пятницу по поводу годовщины решающего морского сражения в войне за независимость США, при котором французский флот одержал победу над британским 5 сентября 1781 года.

В Австралии заявили, что понимают «разочарование» Парижа и подчеркнули, что продолжают «работать в конструктивной форме и в тесном сотрудничестве с французскими коллегами». В Вашингтоне заявили, что рассчитывают продолжить диалог Францией на эту тему в рамках Генассамблеи ООН на следующей неделе. В Госдепартаменте добавили, что «понимают позицию» Франции, в Белом доме при этом выразили сожалении в связи с отзывом французского посла, передает AFP. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен отметил, что «Франция является ключевым партнером» США в Индо-Тихоокеанском регионе «и во многих других областях».

В Пекине альянс AUKUS назвали «крайне безответственным» решением, которое «усиливает гонку вооружений» и ставит под угрозу безопасность в регионе. На этом фоне министерство торговли Китая объявило, что направило заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству.

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