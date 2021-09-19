Выборы в Госдуму: Во Франции снова голосуют за Томскую область

Очередь перед кабинами для голосования в российском посольстве в Париже, 19 сентября 2021 г.

В России 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и другие выборы. Порядка 350 избирательных участков открылись еще более чем в 140 странах мира. Четыре из них 19 сентября начали работу во Франции, которая снова прикреплена к Томскому одномандатному округу.

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В отличие от России, во Франции нет многодневного голосования на участках. Сделать свой выбор можно только в воскресенье с восьми утра до восьми вечера. При этом за границей некоторые россияне могут голосовать и онлайн.

В середине дня в посольстве в Париже перед залом голосования и кабинами образовались очереди. В комиссии сообщили, что к 14:30 проголосовали порядка 570 человек. Зампредседателя УИК Алексей Попов в комментарии RFI отметил, что активность избирателей «такая же хорошая», как и на предыдущих выборах в 2016 году.

Он отмечает, что сейчас россиян во Франции меньше из-за ковидных ограничений. А также напоминает, что сегодня в Париже объявлен «день без машин», из-за чего, по его словам, поток избирателей может увеличиться к вечеру, когда акция завершится.

Сообщалось, что в 2016 году во Франции чуть более двух тысяч человек пришли голосовать на выборах в Госдуму. Это примерно на четверть меньше, чем в 2011 году.

Впрочем, понятие явки для зарубежных участков условно, ведь списков избирателей как таковых нет. Проголосовать может любой явившийся в диппредставительство с российским паспортом. Открепительное удостоверение не требуется. Постоянно проживать во Франции для этого тоже не обязательно.

Томский округ

На этих думских выборах, как и в 2016 году, Францию приписали к Томской области. В Париже, Страсбурге, Марселе и Вильфранш-сюр-Мэр, а еще в княжестве Монако можно отдать голос за кандидатов по 181-му одномандатному округу. В этот округ входят Ленинской и Октябрьский районы Томска, закрытый город Северск, Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Первомайский, Тегульдетский районы, а также Итатское, Малиновское и Наумовское сельские поселения Томского района.

Почему Францию снова приписали именно к Томскому округу, неясно. В избирательной комиссии тоже не имеют объяснения этому. Зампредседателя комиссии предположил, что, возможно, такой выбор был сделан случайно.

На выборах в Париже голосуют за кандидатов по Томскому одномандатному округу, 19 сентября 2021 г. © Ксения Гулиа

В Томском округе в 2016 году победил представитель ЛДПР Алексей Диденко. В 2016 году «Единая Россия» не стала выдвигать соперника. Сейчас от «ЕР» в Томском округе идет депутат гордумы Илья Леонтьев. Как отмечает «Тайга.инфо», он получил порядка 25 млн рублей от фондов, связанных с «ЕР». За Диденко рекомендовал отдать голос проект «Умное голосование», предлагающий россиянам выбирать самых сильных противников единороссов.

Алексей Диденко — сын мэра Северска, члена «Единой России» Николая Диденко. Зампредседателя думской фракции ЛДПР Диденко на предвыборных дебатах критиковал «ЕР». Но вместе с той же «ЕР» голосовал за обнуление президентских сроков Владимира Путина, за полную неприкосновенность президента после прекращения полномочий, за налог для самозанятых.

Один из избирателей в Париже Николай в интервью RFI отметил, что голосовал за Диденко по системе «Умного голосования». В данном случае, по его словам, личность этого кандидата не имеет значения. Николай надеется, что если «ЕР» потеряет большинство в Госдуме, это будет иметь не только символическую, но и реальную ценность. «Когда они поймут, что монополию „Единой России“ можно преломить, может быть, они начнут какую-то нужную повестку обсуждать в Госдуме», — говорит избиратель.

Результаты российских выборов во Франции традиционно отличаются от результатов в РФ. Во Франции высокий результат на предыдущих думских выборах показывала партия «Яблоко». По Томскому одномандатному округу во Франции в 2016 году победил представитель «Яблока» Василий Еремин.

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