Макрон и Байден обсудят отмену «контракта века» на поставку подлодок

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе в июне 2021 года

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден обсудят отказ Австралии от «контракта века» на более чем 56 миллиардов евро. Согласно соглашению, подписанному в 2016 году, Канберра должна была получить от Парижа 12 подводных лодок, однако Австралия аннулировала поставки из-за нового партнерства по безопасности и обороне с Великобританией и США.

Реклама Читать далее

«Президент Байден попросил о разговоре с президентом Республики. Он состоится в ближайшие дни. Его цель — продвинуться (в разрешении кризиса — RFI), — сказал в эфире BFMTV официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. — Разрыв контракта привел к проблемам не на экономическом, а на стратегическом уровне. Это вопрос равновесия сил в Индо-Тихоокеанском регионе, там в какой-то мере решается наше будущее, определяются наши отношения с Китаем».

Габриэль Атталь напомнил, что Франция играет важную роль в юго-западной части Тихого океана. Там находятся несколько архипелагов, входящих в состав Новой Каледонии и Французской Полинезии. По мнению представителя правительства, Европа не может оставаться в стороне в контексте «напряженных отношений с Китаем» и США.

Когда именно состоится разговор между Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом, неизвестно. Ранее на фоне отмены контракта посольство Франции в США отменило торжественные мероприятия, посвященные годовщине решающего морского сражения за независимость США в 1781 году. Франция также впервые в истории отозвала для консультаций своих послов из США и Австралии. В МИД Республики заверили, что этот исключительный шаг был оправдан серьезностью ситуации.

Дипломатический кризис между Францией, США и Австралией разразился в начале недели. 16 сентября стало известно, что Канберра решила разорвать «контракт века» на 56 миллиардов евро. Согласно документу, за 50 лет Франция должна была поставить Австралии 12 дизель-электрических подводных лодок. От договоренностей отказались из-за заключения нового «исторического» оборонного партнерства Aukus между США, Великобританией и Австралией. Теперь атомные подводные лодки для Канберры произведут Соединенные Штаты.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан назвал отказ Австралии от поставок «ударом в спину» и сравнил действия Джо Байдена с политикой его предшественника Дональда Трампа. По его словам, с ЕС не были проведены консультации, а об отмене контракта в Париже узнали в последний момент.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться