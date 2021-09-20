Эмманюэль Макрон откроет выставку собраний братьев Морозовых в Париже

В музее Fondation Louis Vuitton 22 сентября открывается новая выставка из цикла «Иконы нового искусства» (Icônes de l’art moderne). В Париже увидят около двухсот работ из объединенных собраний Михаила и Ивана Морозовых. Морозовские собрания, национализированные большевиками, впервые покинули Россию с момента образования коллекций в начале XX века. Группа LVMH финансировала реставрацию многих шедевров. Выставку откроет президент Эмманюэль Макрон вместе с первой дамой Франции Брижит Макрон.

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Выставка коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых — второй за четыре года показ собраний русских коллекционеров в Fondation Louis Vuitton, расположенном в Булонском лесу. В 2016–2017 годах здесь же состоялась выставка коллекции французской живописи купца Сергея Щукина, установившая музейный рекорд по числу посетителей — почти 1,3 миллиона человек.

Куратор обеих выставок Анн Бальдасари говорит, что уникальные экспозиции в Fondation Louis Vuitton — «диптих», посвященный русским промышленникам-меценатам, внесшим на рубеже XIX–XX веков вклад в становление нового мира, где искусство модерна играло особую роль.

На этот раз гости Fondation Louis Vuitton увидят не только французских, но и русских мастеров. Вместе с Мане, Роденом, Моне, Писсарро, Ренуаром, Сислеем, Сезанном, Гогеном, Ван Гогом, Матиссом, Пикассо в Париж привезли работы Репина, Врубеля, Коровина, Серова, Гончаровой, Малевича, Кончаловского. Всего — 47 художников, среди которых 17 — русских.

Парижскую выставку коллекций Морозовых неоднократно откладывали из-за пандемии. Изначально ее планировали открыть осенью прошлого года. После снятия ряда ковидных ограничений и возобновления работы культурных учреждений во Франции удалось наконец назвать точную дату — 22 сентября 2021 года. Посольство Франции в Москве разрешило административные загвоздки, связанные с ковидными ограничениями.

Музей Fondation Louis Vuitton в Булонском лесу, фото 2016 года AFP - THOMAS SAMSON

Группа LVMH финансировала реставрацию произведений

Работы для выставки предоставили семь музеев. В основном Пушкинский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, но также Русский музей Санкт-Петербурга, Художественный музей Днепра (Украина), Национальный художественный музей Беларуси, московский музей искусства авангарда МАГМА и еще частные коллекционеры.

Многим полотнам потребовалась реставрация, поскольку они находились в плохом состоянии и не подлежали перевозке. Для картин изготовили и специальные защитные стекла. Расходы взяла на себя группа LVMH. По данным Bloomberg, реставрация, перевозка, страхование обошлись в миллионы евро.

В Fondation Louis Vuitton отмечают, что группа Бернара Арно помогает реализовать масштабную программу изучения, сохранения и реставрации работ французских и русских мастеров модерна (Пикассо, Матисса, Гогена, Врубеля) из коллекций Пушкинского музея и Третьяковской галереи. Так, например, была отреставрирована картина «Сирень» Михаила Врубеля, которую привезли в Париж.

Французы участвовали в модернизации и техоснащении реставрационного ателье ГМИИ им. Пушкина. LVMH также поддержал проект Эрмитажа по воссозданию музыкального салона из московского особняка Ивана Морозова на Пречистенке. Воссозданный салон с декоративными панно Мориса Дени будет представлен в Fondation Louis Vuitton.

«Вся эта работа позволила состояться нашей выставке на великолепном уровне. Но это также дар российским музеям и миру искусства в целом, поскольку если произведения не сохранять, они исчезнут. Это вклад в наследие человечества», — говорит советник главы LVMH Бернара Арно, администратор Fondation Louis Vuitton Жан-Поль Клавери.

Подготовка выставки коллекций братьев Морозовых в Fondation Louis Vuitton, 15 сентября 2021 г. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

В 2019 году французская группа LVMH также активно участвовала в организации выставки коллекции Морозовых в Санкт-Петербурге.

«Сила дружеских связей» и «благословение» от Путина

Увесистый каталог выставки собраний Морозовых открывают тексты президентов Франции и России, как и каталог выставки коллекции Щукина. В Елисейском дворце объявили, что выставку 21 сентября откроют лично Эмманюэль Макрон и первая леди Брижит Макрон. На церемонии открытия будет присутствовать министр культуры Розлин Башло-Наркен.

В администрации президента Франции отмечают, что даже если выставка — это частная инициатива, «она вписывается в желание президента Французской Республики поощрять диалог и обмен между двумя странами за пределами только лишь политических отношений».

В Fondation Louis Vuitton подчеркивают, что уникальные выставки коллекций Щукина и Морозовых в Париже «иллюстрируют силу дружеских связей и сотрудничества, которые всегда объединяли французские и российские учреждения». Выставка собраний Морозовых в этом смысле — новый этап. Это плод сотрудничества LVMH с российскими музеями, но также переговоров с президентом Владимиром Путиным.

В октябре 2016 году Владимир Путин отменил свой визит в Париж на фоне разногласий с Францией по Сирии и охлаждения двусторонних отношений. Тогда Путин должен был участвовать в открытии выставки коллекции Щукина в Fondation Louis Vuitton.

В ноябре 2016 года глава LVMH Бернар Арно вместе со своим бессменным советником Жан-Полем Клавери сами отправились в Москву, чтобы лично поблагодарить Путина за предоставление парижскому музею щукинской коллекции. Как недавно рассказал Клавери, в ходе переговоров c Путиным в Кремле французы затронули возможность организовать выставку собраний Морозовых, на что Путин дал свое согласие.

Встреча, в которой участвовали Бернар Арно и Владимир Путин, Кремль, Москва, 24 ноября 2016 г. AFP - MIKHAIL KLIMENTYEV

Клавери подчеркивает, что обе выставки не состоялись бы без «благословения глав государств» и личной вовлеченности мецената Бернара Арно.

«Мы сказали ему (Путину): „Вы не смогли приехать в Париж на Щукина, давайте создадим новую возможность с другой экстраординарной коллекцией — Морозовых“. Эта идея сразу показалась ему соблазнительной», — вспоминает советник Арно переговоры с Путиным в интервью газете JDD. (О возможном скором визите в Париж Владимира Путина, недавно ушедшего на самоизоляцию, не сообщалось).

Жан-Поль Клавери, которого цитирует Le Monde, отмечает, что раньше организация подобной экспозиции в Париже казалась фактически невозможной, но успех выставки коллекции Щукина «установил доверительные отношения» с российской стороной.

Клавери добавил, что на переговорах с Путиным, продлившихся несколько часов, обсуждались не только вопросы искусства. Стоит напомнить, что Россия — прибыльный рынок для группы LVMH, известного производителя предметов роскоши: одежды, парфюмерии, косметики, ювелирных изделий, а также шампанского.

Еще в начале июля в LVMH заявили, что возобновят поставки шампанского в Россию, согласившись добавить на этикетки упоминание об «игристом вине» по требованию нового российского закона, хотя Межпрофессиональный комитет вин Шампани тогда рекомендовал прекратить поставки в знак протеста. Впрочем, в сентябре комитет отменил свою рекомендацию.

Деликатный вопрос

Как отмечает французская пресса, традиционно деликатный вопрос подобных выездных выставок — возможные претензии потомков в связи с конфискацией большевиками художественных коллекций после переворота 1917 года. Правнук Ивана Морозова, гражданин Франции Пьер Коновалов прославился борьбой за коллекцию своего прадеда. К примеру, в американских судах он оспаривал права на картины Ван Гога и Сезанна, принадлежавшие его прадеду, национализированные большевиками и навсегда покинувшие Россию в результате «сталинских распродаж».

Как писала газета The Telegraph в 2015 году, Пьер Коновалов называл себя законным владельцем в общей сложности более десятка картин из собрания Морозова, в том числе полотен «Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара и «Гора святой Виктории» Сезанна из коллекций российских музеев. Эти две картины привезли на парижскую выставку в Fondation Louis Vuitton.

Внук Сергея Щукина Андре-Марк Делок-Фурко неоднократно подавал иски, когда работы из коллекции его деда вывозили за пределы России. В 2000 году, он, например, требовал в итальянском суде наложить арест на «Танец» Анри Матисса, выставленный в Риме. Речь шла не о возвращении картины внуку Щукина, а о признании прав на произведение, писал «Коммерсантъ». В интервью RFI потомок Щукина говорил, что был против эксплуатации «Танца» как рекламы.

Многочисленные судебные разбирательства, судя по всему, закончились примирением. В 2004 году Делок-Фурко подарил Пушкинскому музею несколько картин, купленных Сергеем Щукиным уже в эмиграции. Сообщалось, что 2019 году француз получил российский паспорт из рук спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на церемонии в Пушкинском музее.

В 2016 году в интервью RFI Андре-Марк Делок-Фурко сказал, что картины из коллекции его деда «попали куда нужно» — в музеи. «Можно говорить о процессе этого „попадания“. Но это другое. Это не имеет никакого отношения к музеям. Музеи хранят имущество, которое им дает государство. Они делают работу, которая нужна, очень хорошую, которая нам позволяет сегодня организовать эту выставку», — отмечал Делок-Фурко по случаю открытия выставки в Fondation Louis Vuitton.

На вопрос о том, были ли принесены извинения со стороны России в адрес его семьи, Андре-Марк Делок-Фурко ответил так: «Концепт извинения в настроение этой державы (России) в настоящее время не совсем вписывается».

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