Во Франции вспоминают жертв взрыва на заводе в Тулузе 20 лет спустя после катастрофы

20 лет назад во Франции произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Из-за взрыва на химзаводе в Тулузе погиб 31 человек, более двух с половиной тысяч получили ранения

Ровно 20 лет назад, 21 сентября 2001 года, во Франции произошла крупнейшая техногенная катастрофа. При взрыве на химическом заводе AZF в Тулузе погиб 31 человек, более двух с половиной тысяч получили ранения. В годовщину трагедии во Франции вспоминают ее жертв.

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В 10:17 утра 21 сентября 2001 года на химзаводе AZF (AZote Fertilisants) в пяти километрах от центра Тулузы взорвалось более 300 тонн нитрата аммония, хранившихся в ангаре. Это же вещество взорвалось в августе 2020 г. в порту Бейрута, уничтожив целые кварталы города.

Взрыв в Тулузе породил сейсмическую волну магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Погиб 31 человек, более двух с половиной тысяч человек получили ранения. Взрыв уничтожил сам завод. Повреждены были 30 тысяч квартир и домов.

20 лет спустя в Тулузе вспоминают жертв этой катастрофы. К этой годовщине в дополнение к мемориалу на месте завода планируют открыть постоянную экспозицию, рассказывающую историю завода, катастрофы и ее последствий, а также судебных разбирательств и обновления территории, на который раньше располагался завод.

31 morts. 2 500 blessés. 85 000 sinistrés et des milliers de Toulousains traumatisés. Ce mardi 21 septembre 2021, #Toulouse commémore les 20 ans d'#AZF, la plus grande catastrophe industrielle en France. pic.twitter.com/wGY8mnBqwk — Actu Toulouse (@actutoulouse) September 21, 2021

Как отмечает портал Actu Toulouse, в городе, как и обычно, планировалось несколько мемориальных церемоний. Дело в том, что представители ряда ассоциаций пострадавших бойкотируют официальные церемонии. Они не согласны с мемориальной экспозицией. Кроме того, категорически отказываются принимать участие в каких-либо мероприятиях с представителями группы Total, отмечает AFP.

Во Франции суд окончательно признал виновными в трагедии бывшего директора завода Сержа Бишлена и филиал Total Grande Paroisse, управлявший химкомплексом. Однако ассоциация бывших рабочих AZF Mémoire et Solidarité отвергает принятый судом тезис о том, что смешение химикатов из-за халатности и невыполнения требований безопасности спровоцировало взрыв. Ассоциация считает, что другие версии были несправедливо и поспешно отброшены следствием.

На месте бывшего завода сейчас находится исследовательский центр по изучению рака. На месте эпицентра взрыва пустырь, территория опечатана судом. Когда судебный запрет будет снят, группа Total должна будет провести очистку, пишет Actu Toulouse. Затем участок передадут в управление тулузской метрополии и группе в сфере недвижимости ICADE.

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