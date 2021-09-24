Модные дома Saint Laurent и Brioni попрощались с изделиями из натурального меха

Французская группа Kering, один из мировых лидеров по производству предметов роскоши, объявила о полном отказе своих брендов от использования натурального меха в коллекциях одежды. Последними прекратят использовать мех животных входящие в концерн модные дома Saint Laurent и Brioni. Другие знаменитые бренды группы — Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen — уже приняли такое экологически ответственное решение ранее.

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Модные дома Saint Laurent и Brioni не будут использовать натуральный мех при подготовке будущих осенних коллекций 2022 года. О полном отказе всех своих брендов от меховых изделий в пятницу, 24 сентября, объявил глава группы Kering, миллиардер Франсуа-Анри Пино.

«Пришло время сделать еще один шаг, отказавшись от использования меха во всех наших коллекциях. Мир изменился, наши клиенты изменились, и индустрия роскоши, естественно, должна к этому приспособиться», — заявил Франсуа-Анри Пино, напомнив: «На протяжении многих лет Kering стремилась стать лидером в области устойчивого развития, руководствуясь концепцией роскоши, неотделимой от высочайших экологических и социальных ценностей и стандартов».

В группе Kering первым об отказе от натурального меха осенью 2017 года объявил бренд Gucci. За ним последовали и другие марки холдинга Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Дома Saint Laurent и Brioni оставались последними, кто еще использовал мех животных в своих коллекциях.

Kering a pris la décision d’arrêter l’utilisation de la fourrure animale. À compter des collections Automne 2022, plus aucune des Maisons du Groupe n’emploiera de fourrure.https://t.co/F6nZgnV9zj#KeringForSustainability #FurFree pic.twitter.com/QZdzJIU2hO — Kering (@KeringGroup) September 24, 2021

10 марта этого года зоозащитники из организации Peta провели манифестацию перед бутиком Saint Laurent на авеню Монтень, в «золотом треугольнике» французской столицы. Они потребовали от модного дома отказаться от меха животных. Поводом к акции стала полемика вокруг рекламы бренда, в которой Кейт Мосс позировала в лисьей шубе. НКО Peta запустила петицию с требованием к Saint Laurent и Brioni прекратить использовать мех в коллекциях, как это уже сделали десятки знаменитых модных домов — Armani, Burberry, Chanel, Gucci, Macy's, Michael Kors, Prada и Versace.

France-Presse отмечает, что решение полностью отказаться от меха для группы Kering будет почти незаметным с финансовой точки зрения: на продажу меховых изделий приходится ничтожно малый процент в обороте. Так, три года назад дом Gucci сообщал, что в его 6-миллиардном годовом обороте на меховые изделия приходилось от силы €10 млн, или всего 0,16%.

Реакции: зоозащитники против меховщиков

Решение группы Kering в эту пятницу приветствовали зоозащитники — НКО Peta, а также Фонд Брижит Бардо. Организация, возглавляемая актрисой, призвала отказаться от использования натурального меха и мирового лидера в производстве предметов роскоши — группу LVMH миллиардера Бернара Арно.

В LVMH меховые изделия первым исключил из употребления модный бренд Stella McCartney. Остальным маркам группы — в том числе Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior — руководство «оставило возможность» продолжать использование натурального меха. Холдинг LVMH лишь полностью исключил использование своими модными домами меха животных, стоящих на грани исчезновения.

Французская федерация меховщиков FFMF обвинила Kering в «очевидном лицемерии». Группа, «встав на путь запрета натуральных материалов животного происхождения», уступает «давлению со стороны организаций зоозащитников», — говорится в заявлении FFMF. Представители отрасли «осуждают очевидное лицемерие группы, которая владеет во Франции и в остальном мире кожевенными заводами по обработке экзотических видов кожи (крокодилов, питонов ...) и использует другие натуральные животные материалы, такие как как кожа или шерсть».

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