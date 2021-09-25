В Париже прошел пикет против фальсификации выборов в России

В центре Парижа прошел митинг-пикет против массовых фальсификаций, которые были отмечены на состоявшихся несколько дней назад выборах в Госдуму и региональные органы власти. Кроме того, участники «обратились» к властям ЕС и Франции с требованием не признавать результаты выборов.

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Организатором акции выступила франко-российская правозащитная ассоциация Russie-Libertés.

Акция прошла днем 25 сентября у Фонтана невинных. Протестовать пришли, по данным самих организаторов, около 20 человек.

Среди лозунгов акции — «Требуем сменяемости власти», «Он нам не царь», «Свободу Навальному».

Был и плакат с изображением результатов голосования в Москве — до и после подсчета «электронных голосов». Напомним, в первом случае в большинстве округов так называемый «список Собянина» проигрывал, а после подсчета «электронных голосов», вопреки всякой математической логике (как утверждают независимые эксперты), везде выиграл.

Париж. 25.09.2021 © Russie-Libertés

Напомним, ранее стало известно о том, что избиратели во Франции и Великобритании обеспечили победу кандидата от «Умного голосования» в Томске.

Напомним, выборы в России впервые проводились в трехдневном формате. Они прошли 17-19 сентября. По данным независимых экспертов, в пользу провластных кандидатов могли сфальсифицировать около 14 миллионов голосов.

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