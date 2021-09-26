Франция удвоит поставки вакцин от COVID-19 в нуждающиеся страны

Франция передаст странам с низким охватом вакцинацией 120 миллионов доз вакцин от коронавируса, объявил 25 сентября президент Эмманюэль Макрон. Это вдвое больше, чем изначально предполагалось.

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«Несправедливость в том, что на других континентах темпы вакцинации очень низкие», — отметил Эмманюэль Макрон в своем видеообращении, которое транслировалось на концерте благотворительной организации Global Citizen в Париже.

Он указал, что на африканском континенте «едва ли 3% населения» получили прививки и подчеркнул, что это «наша коллективная» ответственность. «Мы должны ускориться» в темпах вакцинации, — заявил президент Франции.

В связи с этим Франция «обязуется удвоить количество доз вакцин, которые она передаст: мы перейдем от 60 до 120 миллионов доз», — сообщил Макрон.

На этой неделе Соединенные Штаты Америки также объявили, что удвоят поставки вакцин, пообещав 1,1 миллиарда доз. Европейский союз в свою очередь отправит нуждающимся странам 500 миллионов доз, Китай обещал предоставить за границу два миллиарда доз вакцин (не уточнив доли на продажу и на бесплатную передачу, отмечает France-Presse).

В ВОЗ против «бустерных» доз на фоне острого дефицита в ряде стран

В ВОЗ уверены, что сдержать пандемию можно благодаря сбалансированному распространению вакцин по всему миру. Организация считает, что необходимо обеспечить страны с дефицитом вакцин перед тем, как начинать ревакцинацию в развитых странах. В ВОЗ называют нынешние «бустерные» прививочные кампании неправильными с «моральной и этической» точек зрения.

Кроме того, научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан в конце августа выражала сомнения по поводу необходимости дополнительных доз прививок, призывая дождаться научных выводов на этот счет.

Глава организации Тедрос Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию уже вакцинированных людей по крайней мере до конца 2021 года, чтобы позволить каждой стране мира привить к этому сроку хотя бы 40% населения. Африканскому континенту не хватит почти полмиллиарда доз, чтобы достичь цели в 40% привитых к концу года, заявляли в середине сентября ВОЗ, сетуя на нехватку препаратов в рамках глобального механизма доступности вакцин COVAX.

Во Франции третью дозу вакцины с середины сентября могут получить пожилые люди и люди со слабым иммунитетом. Третью дозу антиковидных вакцин определенным группам населения предлагают и в других странах, в частности в Израиле, Великобритании и США. В США подчеркивали, что будут и ревакцинировать собственное население, и помогать нуждающимся странам.

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