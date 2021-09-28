Борьба с психозом: услуги психологов во Франции оплатит система медстрахования

Все французы с 3-летнего возраста смогут получать консультации психологов частной практики за счет кассы медицинского страхования. Об этом решении правительства 28 сентября объявил президент Эмманюэль Макрон на закрытии национального конгресса по проблемам охраны психического здоровья. До сих пор услуги частных психологов во Франции граждане должны были полностью оплачивать из собственного кармана. Государственной системой медстрахования возмещались лишь расходы на помощь врачей-психиатров.

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Выступая во вторник на закрытии в Париже двухдневного национального конгресса (съезда) по проблемам охраны психического здоровья, президент Макрон напомнил о тревожной ситуации в этой сфере. Ситуации, которую обострила пандемия коронавируса. Он признал, что в течение долгого времени средства оказания психологической и психиатрической помощи в стране оставались недостаточными. «Пандемия выявила важность вопросов охраны психического здоровья», — отметил президент на конгрессе «Assises de la santé mentale et de la psychiatrie» перед представителями профильной медицинской отрасли, государства и ассоциаций, защищающих права пациентов. По официальным данным, от всевозможных расстройств психического здоровья страдает более 12 миллионов французов.

Президент объявил, что с 2022 года касса медицинского страхования Assurance maladie будет возмещать французам расходы на консультации психологов частной практики. Новшество касается всех граждан начиная с 3-летнего возраста. До сих пор государственная система социального и медицинского страхования (Sécurité sociale) услуги психологов не оплачивала: к этим специалистам частной практики можно было обращаться лишь за свой счет. Страховкой возмещались расходы на помощь врачей-психиатров.

Объявляя о реформе, Макрон назвал условия, на которых система медицинского страхования будет оплачивать услуги психологов. Речь пойдет только о консультациях, получаемых по направлению врача. Установленный государством тариф — 40 евро за первый прием, по 30 евро за последующие сеансы.

Президент назвал эти ограничения «справедливыми», признав однако, что психологи частной практики «не полностью в восторге» от таких ограничений. Сейчас средняя стоимость одного приема у специалиста составляет 50 – 70 евро. Национальный профсоюз психологов SNP назвал установленные властями рамки «катастрофическими» для отрасли.

С 1 февраля во Франции была введена особая система «психологической поддержки» студентов, которые получили право — по направлению лечащего врача — получить за счет системы медстрахования три консультации у специалиста частной практики — психолога или психиатра.

Эмманюэль Макрон также объявил о выделении средств для найма 800 специалистов в государственные медико-психологические центры CMP. Там — по направлению врача — можно получать помощь психологов бесплатно (за счет кассы медицинского страхования). Однако эти центры страдают от острой нехватки кадров, а ожидание первой консультации может затянуться на многие месяцы. В некоторых местах, где ситуация особенно напряженная, ждать приема пациенты могут «более полутора лет», признал президент Макрон.

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