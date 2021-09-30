Год лишения свободы: Саркози признали виновным в незаконном финансировании президентской кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози в парижском суде в ноябре 2020 года. Сегодня на объявление приговора экс-лидер правых не пришел

Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. В четверг, 30 сентября, исправительный суд Парижа приговорил его по т.н. «делу Bygmalion» к году лишения свободы, однако в тюрьму политик не отправится. Отбывать срок он будет под домашним арестом с электронным браслетом. Николя Саркози обжалует этот приговор так же, как он обжаловал оглашенный марте вердикт, сделавший его первым президентом Пятой Республики, приговоренным к реальному сроку заключения. Тогда по обвинению в коррупции он был осужден на трехлетний срок, два из которых — условно.

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По мнению суда, Саркози не мог не знать, что расходы на его предвыборную кампанию 2012 года превысили почти вдвое разрешенные законом 22,5 миллиона евро. По утверждению обвинения, кампания обошлась в €42,8 млн. Исправительный суд Парижа счел, что экс-президент, претендовавший на второй срок, требовал от своего штаба продолжать организацию предвыборных митингов (по одному митингу в день), несмотря на предупреждения о риске превышения лимита предвыборных расходов. Суд указал, что для опытного политика Саркози это была «не первая предвыборная кампания», и он «умышленно пренебрег контролем над расходованием средств».

Сам Николя Саркози на оглашении приговора по «делу Bygmalion» не присутствовал. Его адвокат Тьерри Эрзог немедленно объявил о намерении экс-президента обжаловать вердикт, вынесенный в первой инстанции.

«Президент Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня подать апелляцию на решение суда, что я немедленно и сделаю», — заявил Эрзог в зале суда.

Обвинение требовало для бывшего главы государства года лишения свободы, из которых шесть месяцев условно. Однако суд назначил максимально жесткое наказание по статье о незаконном финансировании избирательной кампании — один год реального лишения свободы. Судья также уточнила, что этот срок Саркози должен отбывать не в тюрьме, а под домашним арестом с электронным браслетом.

►► Все подробности «дела Bygmalion»

Это уже второй реальный срок лишения свободы, к которому приговорили бывшего президента Саркози. В марте 2021 года его признали виновным в коррупции и торговле влиянием по так называемому «делу о прослушках». Тогда политик получил три года лишения свободы, из которых два условно.

Весной 2021 года Саркози стал первым экс-президентом Франции, приговоренным к реальному сроку. Жак Ширак, представший перед судом в 2011 г. по делу о фиктивных рабочих местах в мэрии Парижа, получил срок лишь условно.

Приговоры остальным 13 обвиняемым по «делу Bygmalion»

Виновными также признали остальных 13 фигурантов уголовного дела. По статьям о подлоге, растрате и мошенничестве, а также соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании их приговорили к различным срокам (частично условным) лишения свободы с отбыванием наказания под домашним арестом с электронным браслетом, а также к штрафам.

Они признаны виновными в создании мошеннической схемы с целью сокрытия масштабного превышения установленного законом лимита расходов на президентскую кампанию. В создании этой схемы участвовали предвыборный штаб Саркози, его партия «Союз за народное движение» (СНД / UMP, ныне — «Республиканцы») и пиар-фирма Bygmalion, которая занималась сопровождением кампании и организацией 44 предвыборных митингов. Часть расходов проводили по счетам, которые были выставлены СНД за проведение якобы сугубо партийных мероприятий.

Осужденные 30 сентября — это бывшие руководители предвыборного штаба Саркози и партии СНД, а также топ-менеджеры фирмы Bygmalion.

Самый суровый приговор вынесен Гийому Ламберу, экс-главе избирательного штаба Саркози. Его приговорили к полутора годам реального лишения свободы (3,5 года, из них два — условно).

Жерома Лаврийе, который был заместителем главы штаба, осудили в общей сложности на три года. Из них один условно, а два года — под домашним арестом. Лаврийе — единственный из однопартийцев Саркози, кто признал факт существования финансовой схемы для сокрытия завышенных расходов кампании экс-президента.

Бывший главный администратор партии СНД Эрик Сезари (генеральный директор партийных служб) приговорен к двум годам реального лишения свободы (3 года, из них один — условно). Отвечавшая за финансовые ресурсы партии Фабьен Лиадзе осуждена на три года, из которых лишь половина — условный срок. Аналогичное наказание суд предусмотрел для двух партийных бухгалтеров.

Сроки и штрафы по 100 тысяч евро получили основатели пиар-фирмы Bygmalion Бастьен Мийо и Ги Альвес. Занимающий пост президента компании Мийо на суде категорически отрицал свою причастность к мошенничеству, но был приговорен к 3-летнему сроку (половина срока — условно). Ги Альвес получил один год реального лишения свободы.

Альвес, а также другие руководители Bygmalion Франк Атталь и Себастьен Бориван на суде частично признали факты махинаций в финансовой отчетности президентской кампании Саркози. Атталя приговорили к году лишения свободы (плюс год условно). Бориван получил двухлетний условный срок.

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