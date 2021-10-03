Алжир отозвал своего посла во Франции после заявлений, приписываемых Макрону

В субботу, 2 октября, власти Алжира объявили о «немедленном отзыве для консультаций» своего посла в Париже, объяснив это решение «категорическим неприятием» заявлений, приписываемых президенту Франции Эммануэлю Макрону.

В субботу, 2 октября, власти Алжира объявили о «немедленном отзыве для консультаций» своего посла в Париже, объяснив это решение «категорическим неприятием» заявлений, приписываемых президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Согласно статье, опубликованной в газете Le Monde, президент Франции заявил, что после приобретения независимости Алжир был построен на «ненависти к Франции», управляемой государственной «военно-политической системой».

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В своем заявлении алжирские власти заявили, что «не приемлют любое вмешательство в свои внутренние дела», указав, что уже отреагировали на «спорные высказывания, которые несколько французских источников приписали» Эмманюэлю Макрону. Из-за «особо недопустимой ситуации, порожденной этими безответственными замечаниями», Алжир решил «немедленно отозвать для консультации» своего посла в Париже Мохаммеда Антар-Дауда.

Еще до того, как пресс-служба правительства Алжира выпустила второй пресс-релиз, объясняющий краткое первоначальное заявление по государственному телеканалу, другие алжирские СМИ широко распространили фразы, которые приписывают Эмманюэлю Макрону, и которые впервые были опубликованы в субботу, 2 октября, французской газетой Le Monde.

Согласно статье, в которой рассказывается о встрече в четверг между президентом и молодыми потомками главных героев алжирской войны (1954-1962 гг.), французский президент заявил, что после обретения независимости в 1962 году Алжир был построен на антифранцузской государственной идеологии поддерживаемой «военно-политической системой». Как сказано в публикации Le Monde, Эмманюэль Макрон назвал «полностью переписанной официальную историю» Алжира, которая «основана не на истинах», а «на ненависти к Франции».

Отношения между Парижем и Алжиром и до этого были натянутыми. В среду посол Франции Франсуа Гуйетт был вызван в министерство иностранных дел Алжира, чтобы его уведомили об «официальном протесте» МИД после решения Парижа сократить вдвое количество виз, выдаваемых алжирцам, желающим поехать во Францию.

В этой связи в статье в Le Monde Эмманюэль Макрон обращает внимание своих молодых собеседников на то, что сокращение виз «не коснется» студентов и деловых кругов. С другой стороны, добавляет президент, идея состоит в том, чтобы «помешать людям, близким к правящим кругам», которые «раньше слишком легко получали визы».

Согласно Le Monde, в ответ на вопрос молодой девушки, выросшей в Алжире, Эмманюэль Макрон заявил, что не думает, что ненависть к Франции существует «в глубине алжирского общества», но что она исходит из «военно-политической системы, которая была построена на этой памятной ренте».

Алжирский франкоязычный портал «24H Algeria» под заголовком «Макрон резко выразился об алжирской системе» заявил, что французский президент повторил слова французских правых и крайне-правых историков и интеллектуалов, «страдающих аллергией к любому высказыванию сомнений в отношении французского колониального "наследия" и признанию массовых колониальных преступлений, совершенных в Алжире и других странах Африки».

Частная газета El Watan посвятила свою воскресную первую полосу заявлению Макрона, написав, что «французский президент выступил с резкой критикой в ​​адрес алжирских лидеров».

Местные СМИ резко отреагировали и на другой отрывок из заявлений Макрона. Согласно Le Monde, президент сказал: «Существовала ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос. Были и предыдущие колонизации. Меня восхищает способность Турции полностью забыть о той роли, которую она сыграла в Алжире, и о влиянии, которое она оказала. И говорить, что мы единственные колонизаторы, это "здорово". Алжирцы верят в это».

Заявления, приписываемые президенту Франции, также вызвали бурю в социальных сетях.

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