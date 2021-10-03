В Париже скончался экс-президент Olympique de Marseille, политик и предприниматель Бернар Тапи

Французский бизнесмен, общественный и политический деятель, бывший депутат Европарламента, министр по урбанизации в правительстве Пьера Береговуа, Бернар Тапи больше всего прославился благодаря спорту. Став президентом марсельского футбольного клуба, он вывел его на первые места в чемпионатах Франции. Бернар Тапи был неординарной личностью, он также известен по громкому делу о продаже Adidas и связанным с ним коррупционным скандалом в правительстве Николя Саркози.

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«Бернара Тапи больше нет. Этим воскресным утром бывший бизнесмен и политик скончался в возрасте 78 лет от рака. Он ушел мирно, в окружении своей жены, детей, внуков и брата. Он выразил желание быть похороненным в Марселе, городе его сердца», – написала 3 октября марсельская газета La Provence.

Бернар Тапи стал президентом футбольного клуба «Олимпик де Марсель» в 1986 году. С ним марсельский клуб, ничего не выигрывавший с 1976 года, одержал победу в Чемпионате Франции четыре раза подряд (1989–1992), а затем подарил французскому футболу первый в своей истории Кубок европейских чемпионов: 26 мая 1993 года в Мюнхене OM обыграл престижный «Милан» (1:0).

Дальнейшие действия Тапи в качестве президента клуба были менее успешными: в 1995 году он был приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения по «делу VA-OM» о коррупции. После того как 20 мая 1993 года в матче чемпионата выиграл «Олимпик де Марсель» со счетом 1: 0 на поле команды «Валансьен-Анзен», игроки Валансьена заявили, что они были подкуплены представителями команды противника. Тем не менее, Olympique de Marseille продолжал и до сих пор остается одним из ведущих футбольных клубов Франции. Бернар Тапи ненадолго вернулся в клуб в качестве спортивного директора в сезоне 2001-2002 годов.

С 1990 по 1993 годы Бернар Тапи был владельцем корпорации Adidas. После продажи компании предприниматель обратился в суд на французский банк Crédit Lyonnais, который, по мнению Тапи, сознательно занизил стоимость корпорации. Судебная тяжба тянулась несколько десятилетий, в нее были вовлечены и представители правительства Франции.

Так, в 2008 году арбитражный суд Парижа обязал министерство финансов Франции выплатить Тапи компенсацию в размере 403 миллиона евро в качестве возмещения убытков и морального ущерба за обман во время продажи компании. После этого французские СМИ написали, что такое решение суда было принято под давлением тогдашнего министра экономики (а ныне – директора-распорядителя Международного валютного фонда) Кристин Лагард. В феврале 2015 года суд Парижа аннулировал предыдущее постановление и постановил, что сумма должна быть возвращена в казну с процентами.

Последние годы своей жизни Бернар Тапи был объявлен банкротом, он ушел с политической и медийной арены. Поддерживаемый своей семьей, ему несколько лет пришлось бороться с онкологическим заболеванием.

«Olympique de Marseille с глубокой печалью узнал об исчезновении Бернара Тапи. Он оставил пустоту в сердцах марсельцев и навсегда останется легендой клуба, – написал марсельский клуб воскресным утром, – Марсельцы, которыми он гордился, вечно ему благодарны. Имя Бернарда Тапи вечно связано с Olympique de Marseille».

«Покойся с миром, Бернард Тапи. Что за человек, легенда!», – написал бывший нападающий ОМ Крис Уоддл. Столичный клуб Paris Saint-Germain, чье соперничество с OM возникло в начале 90-х, во многом благодаря Тапи, написал, что скорбит по поводу исчезновения «очень страстного человека».

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