«К счастью, мы не в России»: RT France преследует в суде тех, кто называет канал «пропагандистским»

Можно ли называть телеканал RT France «органом пропаганды»? Этот вопрос рассматривался в парижском дворце правосудия 30 сентября. Иск по обвинению в диффамации был подан против известного французского политолога и эксперта по международным вопросам Николя Тензера, который называет своим долгом противостояние кремлевской пропаганде во Франции. Помимо Тензера российский телеканал также преследует в судебном порядке других французских интеллектуалов, чиновников и общественных деятелей, выступающих с похожими заявлениями. Эти иски изучает 17-я палата Парижского суда, специализирующаяся на исках к прессе.

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Суд над Николя Тензером (Nicolas Tenzer) начался с опоздания. На процесс опаздывал адвокат RT France Жереми Ассус (Jérémie Assous), звезда парижской коллегии адвокатов, известный своим «невыносимым» характером. После некоторого замешательства председательствующая судья приняла решение отложить начало заседания. Однако через 25 минут после назначенного времени Ассус все же появился в зале, и суд приступил к рассмотрению двух дел.

Иски в отношении двух человек — неизвестного французского чиновника в министерстве финансов и известного французского политолога Николя Тензера — касались твитов, в которых телеканал RT был назван «органом пропаганды». Первый обвиняемый на суд не явился. Представлявший его интересы адвокат попросил отложить рассмотрение иска в связи с тем, что материалы с аргументацией истцов были получены им слишком поздно, всего за два дня до суда. Его ходатайство было удовлетворено.

Николя Тензер в эфире политической программы Le Figaro. © Capture d'écran Le Figaro

60-летний Николя Тензер — высокопоставленный французский чиновник, преподаватель французского Института политических исследований Sciences Po, автор более 20 книг, посвященных вопросам политической философии и международной политики. Телеканал RT France обвинил его в диффамации в связи с двумя твитами, опубликованными в конце 2018 года. Первый был написан в ответ на пост другого пользователя 4 ноября 2018 года:

«Да. Орган #пропаганды, зависящий от Кремля, не является медиа. Те, кто соглашается выступать на #RussiaToday, либо пособники режима, а значит и его преступлений, либо люди, которые негласно соглашаются, чтобы ими манипулировали. #полезныеидиоты»

Oui.

Un organe de #propagande dépendant du Kremlin n'est pas un organe de presse.

Ceux qui acceptent de parler sur #RussiaToday sont soit les complices du régime et donc de ses crimes, soit des personnes qui consentent implicitement à être manipulées par lui.#idiotsutiles https://t.co/mvQN9oJJ7z — Nicolas Tenzer (@NTenzer) November 4, 2018

Второй — от 9 декабря 2018 года — стал комментарием к посту самого телеканала RT France. Речь в нем шла о планирующейся манифестации движения «желтых жилетов», которое тогда было на пике. В Париже жгли газетные киоски и автомобили, переворачивали мусорные баки, крушили витрины магазинов на Елисейских полях. «Призыв на Facebook ясен: необходимо мобилизоваться на акцию #15декабря»: с такой подводкой RT France выложил в твиттере новость об очередной готовящейся акции.

«Если это не является подрывной деятельностью или даже скрытым призывом к насилию, то слова теряют смысл. Пришло время, чтобы CSA (французский медиа-регулятор. — RFI) принял меры против пропагандистского органа Кремля, которым является #RussiaToday. Это в буквальном смысле запредельно», — написал в ответ на пост RT Тензер.

Si ceci ne s'appelle pas de la subversion, voire un appel indirect à la violence, les mots n'ont plus de sens.

Il serait vraiment temps que le @csaudiovisuel prenne les mesures qui s'imposent contre l'organe de propagande du Kremlin qu'est #RussiaToday.

Littéralement intolérable pic.twitter.com/CzE7ceHPWj — Nicolas Tenzer (@NTenzer) December 9, 2018

В RT France увидели в твитах французского политолога диффамацию и «посягательство на честь и достоинство» журналистов редакции. Примечательно, что пропагандистским телеканал RT первым назвал не кто иной, как президент Франции Эмманюэль Макрон. И сделал он это в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Версальском дворце 29 мая 2017 года.

«Когда СМИ распространяет лживую, позорящую информацию, это уже не журналисты, это — органы давления. Russia Today и Sputnik были такими органами влияния во время этой кампании. Несколько раз они распространяли лживую информацию обо мне лично и о моей предвыборной кампании. Поэтому я решил, что им нет места в моей предвыборной кампании и в моем штабе», — заявил Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о том, почему он отказал в аккредитации журналистам российских государственных СМИ.

Об этих словах французского президента Николя Тензер и его адвокат Стефан Аламович (Stéphan Alamowitch), разумеется, напомнили в аргументации, предоставленной в суде. Адвокат RT Жереми Ассус в ответ на это заметил, что Эмманюэль Макрон пользуется президентской неприкосновенностью, а потому RT «было бы сложно преследовать» главу государства в судебном порядке.

Для Жереми Ассуса этот процесс стал не первым, связанным с Россией. В марте 2019 года Ассус защищал в суде нескольких человек, подавших иск о диффамации против французской исследовательницы Сесиль Вессье после выхода ее книги «Сети Кремля во Франции».

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Среди подзащитных Жереми Ассуса — французский блогер Оливье Беррюйе (Olivier Berruyer). Он подал около 20 исков по обвинению в диффамации, в том числе против упомянутой выше Сесиль Вессье, издания Le Monde и Николя Тензера. Процесс против Тензера Беррюйе несколько недель назад проиграл.

«Для меня Russia Today — это орган пропаганды»

«У меня есть глубокие убеждения, связанные с моей личной историей, которые подталкивают меня к тому, чтобы повсюду выступать в защиту свободы, прав и правосудия», — заявил Николя Тензер, выступая в суде. Он напомнил, что редакция RT France подала около 15 исков против французских общественных деятелей, среди которых чиновники МИД и министерства вооруженных сил Франции. «Мой долг — предупреждать об этих cудебных процедурах, цель которых ограничение свободы слова», — сказал политолог.

Вопросы, которые председатель суда задавала Николя Тензеру, касались терминологии, используемой им в двух твитах: определение слова «пропаганда», «полезные идиоты» и т.д. «Для меня Russia Today — это пропагандистский орган. Я лишь повторяю то, что говорил Эмманюэль Макрон. А он очень ясно выразился», — подчеркнул Тензер, отвечая на вопросы суда.

Эмманюэль Макрон отвечает главному редактору телеканала RT France Ксении Федоровой в Версале в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, 29 мая 2017 года. REUTERS/Philippe Wojazer

Он также напомнил об «очень крепких связях» между RT и кремлевским режимом. Главный редактор RT Маргарита Симоньян использует те же формулировки, что и Кремль, и четко выражает свою политическую позицию. В качестве примера Николя Тензер привел реакцию Симоньян на посадку самолета в Минске и арест бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. «Батька исполнил красиво», — написала она тогда в твиттере.

Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии.



Но вот сейчас как-то завидую.



Батька исполнил красиво. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 23, 2021

«Вы только представьте себе, чтобы с подобной редакцией выступила глава France Télévision Дельфин Эрнот, — заметил Николя Тензер. — На следующий день все журналисты объявили бы забастовку. Во Франции такое невозможно».

Адвокат RT Жереми Ассус, задавая вопросы Николя Тензеру, пытался убедить суд в том, что поскольку кремлевский телеканал получил аккредитацию во Франции, то является таким же СМИ, как и остальные. В качестве аргументации он использовал примеры звездных французских телеведущих Фредерика Таддея и Стефани де Мюрю, работающих на RT. В своих публичных заявлениях оба журналиста утверждают, что никогда не сталкивались с давлением со стороны руководства телеканала.

В ответ Николя Тензер заметил, что у французского медиа-регулятора CSA (высший совет по аудиовизуальным средствам Франции) не хватает средств и специалистов, способных работать с новыми техниками пропаганды. Кроме того, он напомнил, что CSA уже выносил RT France предупреждение за репортаж из Сирии.

«RT лишь передает высказывания разных людей»

В своем выступлении перед судом адвокат RT Жереми Ассус настаивал на том, что своими высказываниями в твиттере Николя Тензер лично оскорбил более сотни журналистов RT. Он также обвинил политолога в том, что тот, используя некие могущественные личные связи, за две недели до суда опубликовал открытое письмо в издании Le Monde. RT France не занимается пропагандой, а «лишь передает высказывания разных людей», подчеркнул адвокат. «RT выступает с критикой французских институтов власти? К счастью, мы не в России, — восклицал Ассус. — И можем себе позволить критиковать институты власти».

Прокурор не увидела в словах Николя Тензера признаков диффамации

На фоне пламенной речи Жереми Ассуса, в которой переплелись «желтые жилеты», оскорбленные журналисты и нечестные политологи, обладающие широкими связями, выступление прокурора могло показаться пресным. Она коротко отметила, что, по ее мнению, в двух твитах Николя Тензера нет диффамации, а есть лишь оценочное суждение. «Эти слова не выходят за рамки выражения свободы мнения», — подчеркнула прокурор.

Адвокат Николя Тензера Стефан Аламович отметил, что это дело выходит за рамки двух твитов. «Это вопрос стратегии», которую использует RT, чтобы запугать несогласных, полагает защитник. Аламович напомнил, что совсем недавно аналогичные слушания прошли в отношении французского политолога Доминика Рейнье (Dominique Reynié). Последний в своем твиттере назвал RT «пропагандистской лавочкой». Стефан Аламович посчитал иск RT против Николя Тензера «неправомерным» и потребовал компенсации ущерба размером 50 тысяч евро. В случае победы Тензер пообещал направить все полученные средства в правозащитный фонд.

«Смысл не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы запугать»

«Мы считаем процедуру, инициированную против Николя Тензера, искусственной, — подчеркнул Стефан Аламович в интервью RFI после окончания слушаний. — Аргументы, которые использует противоположная сторона, не очень серьезны. Цель происходящего — исключительно запугивание. Смысл не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы запугать».

По мнению Стефана Аламовича, организация такого рода судебных исков требует больших человеческих и финансовых ресурсов: «Любой другой телеканал или медиа, которых не устраивает критика в их адрес, отправили бы опровержение или опубликовали твит с опровержением. И это нормально. Здесь же мы видим, что судебная машина используется в искусственных целях».

«Для меня было важно детально изложить то, что я думаю о телеканале Russia Today, и в частности об RT France. Объяснить, почему в двух этих твитах я критиковал их поведение, и объяснить, что за ним стоит», — сказал Николя Тензер RFI после процесса.

Я думаю, что попытки запугивания со стороны российских структур, в том числе со стороны RT, происходят во всем мире. Насколько мне известно, RT на немецком также преследует журналистов и СМИ в Германии. В Великобритании как минимум четверо российских олигархов и компания «Роснефть» подали в суд на Кэтрин Белтон, замечательную журналистку, автора лучшей, на мой взгляд, за последние несколько лет книги о России «Люди Путина». Но с аналогичными исками выступает также Китай и китайские компании. Азербайджан. Некоторые ассоциации, связанные с сирийским режимом. Поэтому, за пределами моего собственного случая, который не очень-то важен, необходимо, чтобы французские и европейские законодатели приняли меры, которые позволят избежать подобных судебных процедур, чьей целью является на запугивание. От этого зависит наша свобода. Николя Тензер

Решение по этому делу будет вынесено 3 декабря. Так же, как и в случае с книгой Сесиль Вессье об агентах Кремля во Франции, это решение будет служить сигналом: как для французских экспертов, которые пишут о России, так и для телеканала RT France.

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