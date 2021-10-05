Во Франции перехватили судно с тонной кокаина. Среди членов экипажа — граждане РФ

Судно с тонной кокаина, следовавшее из Бразилии в Антверпен, перехватила французская таможня. На фото порт Дюнкерка

В минувшую пятницу французская таможня перехватила грузовое судно, следовавшее из Бразилии в направлении Антверпена. Судно, проходившее в районе северного берега Франции, перенаправили в порт Дюнкерка, где обнаружили на его борту более тонны кокаина, передает издание La Voix du Nord 5 октября.

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По данным La Voix du Nord, экипаж судна составляли около 20 человек, среди которых — граждане РФ, Филиппин, Египта и Эфиопии. AFP отмечает, что там были и граждане Украины, капитан — гражданин Румынии. Всех задержали.

По итогам трехдневного содержания под стражей экипаж направили к судебным следователям в Париж. Следствие ведет специальный орган по борьбе с организованной преступностью (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée).

Сообщается, что 1127 кг наркотика были спрятаны в трюме судна Trudy, следовавшего под флагом Либерии. Стоимость груза оценивают в десятки миллионов евро. Судно останется в порту Дюнкерка по крайней мере до четверга.

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