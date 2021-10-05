Во Франции порядка 216 тысяч детей стали жертвами педофилов в католической церкви с 1950 года — доклад

Во Франции независимая комиссия по преступлениям сексуального характера в церкви (Ciase) в среду, 5 октября, обнародовала доклад о масштабах сексуального насилия над детьми в католической церкви. В докладе говорится, что порядка 216 000 детей и подростков стали жертвами священнослужителей и монахов-педофилов с 1950 года.

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Информация о числе жертв основана на оценке Национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm). Отмечается, что в это число не входят уже умершие. Статистический «интервал доверия» в этой оценке составляет 50 тысяч человек. Таким образом, число детей-жертв сексуального насилия в церкви может составлять от 165 до 270 тысяч.

Если добавить к ним детей, ставших жертвами мирян, работающих в церковных учреждениях (учителей, руководителей молодежных движений и так далее), число жертв возрастает до примерно 330 тысяч человек, заявил председатель комиссии Жан-Марк Сове (от 265 до 396 тысяч, с учетом статистической погрешности). Таким образом, на долю церкви и церковных учреждений приходится 6% от всех случаев изнасилования и других видов сексуального насилия над детьми за последние 70 лет.

Отмечается, что большинство жертв (порядка 80%) — мальчики. Чаще всего это мальчики 10–13 лет.

По данным комиссии, от 2900 до 3200 мужчин в составе католической церкви совершали сексуальное насилие над детьми с 1950 по 2020 годы. Это от 2,5% до 2,8% от всех священнослужителей и монахов-мужчин за этот период. Подчеркивается, что это самая «минимальная оценка», основанная на данных из архивов и свидетельствах, поданных в комиссию.

Отмечается, что почти 56% случаев сексуального насилия над детьми зафиксировано в период с 1950 по 1970 годы. В эти годы во Франции было особенно много служителей церкви (более 50 тысяч человек). Подчеркивается, что эти десятилетия отмечены наибольшим замалчиванием проблемы педофилии и попытками церкви оставить в своих рядах насильников-педофилов, чтобы попытаться их «излечить».

Еще 22% случаев сексуального насилия над детьми в церкви зафиксированы в период с 1970 по 1990 годы, и остальные 22% — с 1990 года. Последние десятилетия отмечены «постепенным осознанием абсолютно неприемлемого характера сексуального насилия и его полной незаконности, особенно в контексте католической церкви с учетом ее миссии», — отмечает глава комиссии.

В докладе также сравниваются уровень сексуального насилия над детьми в церкви и в других структурах, а также в семье. Отмечается, что в церкви значительно больше распространено насилие, чем в детских лагерях, в государственной школе (без учета интернатов) или спортивных секциях. Но больше всего сексуального насилия над детьми в кругу семьи и знакомых.

Как работали над докладом?

Масштабный доклад о педофилии в католической церкви Франции — плод работы, длившейся два с половиной года. Ее инициировали сами церковные структуры в 2018 году. В состав комиссии вошли 22 эксперта в разных областях, в том числе юристы, психиатры и психологи, теологи, специалисты из области защиты детства, как верующие, так и неверующие.

В течение 17 месяцев члены комиссии собирали свидетельства, в комиссию обратились 6500 человек — жертвы и их родственники. Комиссия провела порядка 250 длительных опросов жертв и опросила в том числе представителей церкви. В исследовании участвовали Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) и Институт изучения общественного мнения (Ifop). Специалисты также подняли архивы католической церкви, МВД и министерства юстиции.

Рекомендации авторов доклада

В докладе перечислены 45 рекомендаций, касающихся предупреждения случаев сексуального насилия над детьми.

Комиссия призывает католическую церковь «признать системную ответственность» и «изучить факторы, которые привели к институциональным нарушениям», а также донести до священнослужителей и верующих четкий месседж о том, что тайна исповеди не может быть предлогом, чтобы отступить об обязательства, предусмотренного уголовным кодексом, обязывающим сообщать властям о случаях насилия над детьми. Комиссия рекомендует церкви «оценить» вопрос о рукоположении женатых мужчин.

Авторы доклада предлагают также систематически проверять судимость любого человека, которого церковь отправляет для работы с детьми (как священнослужителей, так и мирян), а также увеличить число мирян и женщин в управлении церковными структурами, усилить внутренний контроль.

Среди рекомендаций также индивидуальный подход в расчете выплат жертвам. О готовности предоставить выплаты жертвам священнослужителей-педофилов Конференция католических епископов Франции объявила весной этого года. В церкви подчеркнули, что речь идет не о репарациях, а об адресных «взносах». Независимая комиссия отвергла возможность выплат с помощью сбора пожертвований от верующих, порекомендовав выплаты непосредственно из церковного имущества.

Представитель коллектива жертв Parler et Revivre («Говорить и начать жизнь заново») Оливье Савиньяк одобрил эту рекомендацию, подчеркнув, что комиссия использовала «подходящие» термины. «Говорят не о пожертвовании церкви в адрес ее жертв, а о причитающемся долге, и это очень важно. Это меняет ситуацию и значит, что церковь должна лишить себя собственных финансовых возможностей», — отметил Савиньяк.

Реакция церкви и жертв

Во вторник, 5 октября, комиссия передала доклад французскому епископапу, членам монашеских орденов и конгрегаций в присутствии представителей ассоциаций жертв.

Председатель Конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор заявил, что испытывает стыд и ужас, и попросил прощения у жертв. «Сегодня я хочу попросить у вас прощения, прощения каждого», — заявил Эрик де Мулен-Бофор 5 октября. Он пообещал, что эта информация «не останется без последствий». «Благодаря вашему отчету мы услышали голоса жертв, узнали их число. Число жертв нас подавляет. Оно превышает то, что мы могли предположить», — сказал председатель Конференции епископов.

Позже папа римский Франциск после обнародования доклада сказал о своей «огромной печали». «Он (папа римский) в первую очередь думает о жертвах, с огромной печалью из-за их ран и благодарностью за их храбрость в разоблачении (преступлений). Он думает также о церкви Франции, чтобы та, осознав пугающую реальность (…), смогла встать на путь искупления», — заявил глава пресс-службы святого престола Маттео Бруни.

Коллектив ассоциаций жертв священнослужителей-педофилов во Франции заявил, что ждет «ясной и ощутимой» реакции со стороны французской католической церкви.

Скандалы с сексуальным насилием над детьми в церкви — не только французская проблема. В этом году папа римский Франциск изменил церковные законы и ужесточил ответственность священнослужителей за сексуальное насилие, хранение детской порнографии и сокрытие нарушений, передавала «Би-би-си». Педофильские скандалы сотрясают и Русскую православную церковь.

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