Зарплаты, выплаты по безработице, пенсии: во Франции прошли демонстрации и забастовки

Ряд профсоюзов и молодежных организаций призвали во вторник, 5 октября, к забастовкам и демонстрациям за повышение заработных плат, против пенсионной реформы и против реформы системы выплат по безработице. Во Франции, по данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), запланировано более 200 акций. Профсоюз сообщил, что на протестный марш в Париже вышло 25 000 человек, а всего по стране в манифестациях приняли участие 160 000 французов.

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Акции и забастовки прошли по призыву ряда профсоюзов и молодежных организаций, считающих важным поставить социальные вопросы в центр повестки за полгода до президентских выборов.

Демонстранты потребовали повышения зарплат и минимального размера оплаты труда (SMIC). На данный момент за вычетом социальных отчислений SMIC во Франции для совершеннолетних составляет 1258 евро в месяц.

На манифестации вышли противники реформы системы выплат по безработице, вступающей в силу с 1 октября. Реформа приведет к сокращению размера пособий для работников, у которых короткие контракты чередуются с периодами «простоя». Увеличится также срок, который необходимо отработать, чтобы получить право на пособие. Нововведения, объявленные еще в 2019 году, вступают в силу только сейчас (реформа была отложена из-за эпидемии ковида).

Еще одна тема нынешних демонстраций — отложенная из-за пандемии пенсионная реформа, которая зимой 2019 – 2020 годов вызвала протесты и забастовки и точно станет одной из тем президентской кампании. В Елисейском дворце дали понять, что «новая версия» реформы может быть проведена и до конца нынешнего президентского срока Эмманюэля Макрона, писала Le Monde в конце сентября.

Профсоюзные активисты, безработные, студенты вышли на акции протеста по всей Франции. В Париже колонна из тысяч протестующих прошла во второй половине дня от площади Республики к Опере. Журналист AFP отметил большое число полицейских. Акции также прошли в Лионе, Марселе, Нанте, Ренне, Гренобле и других городах.

Призыв к забастовке мало ощущался на транспорте, отмечает France-Presse, в системе образования министерство сообщило о примерно 4% бастующих учителей.

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