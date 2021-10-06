Городок на севере Франции получил в наследство квартиру в Монако за 7,5 млн евро
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Стоимость шикарных апартаментов составляет четверть годового бюджета города. Эту недвижимость завещал бездетный стилист коммуне Кодри, где он родился.
Это самый дорогой подарок, который когда-либо получал городок Кодри, в котором проживает около 15 тысяч человек. Как сообщает радиостанция France Bleu, этот город унаследовал от одного из своих бывших жителей квартиру в Монако, стоимость которой оценивается в 7,5 миллионов евро (четверть годового бюджета города).
Выходец из Кодри, стилист Луи Сандрас, получил эту квартиру в свою очередь, в наследство от своей первой супруги, выдающегося дизайнера середины прошлого века Элен Бовилан. Луи Сандрас скончался в 1985 году, но оставил право занимать квартиру своей второй жене, которая умерла в 2021 году. И только несколько дней назад мэр Кодри Фредерик Брику получил известие о наследстве.
«Это прекрасный подарок! Я вначале рассчитывал, что стоимость квартиры составляет 700-800 тысяч евро», но я ошибся на один ноль!» – сказал мэр в эфире радиостанции France Bleu.
Выходец из Кодри Луи Сандрас в молодости поселился в Париже, а затем в Монако, где он был довольно близок с княжеской семьей. Он уже делал хороший подарок своему родному городу, построив там стадион для местного футбольного клуба.
Согласно пожеланию бывшего стилиста, квартира в Монако должна быть использована городом Кодри для строительства будущего дома престарелых или даже для организации ежегодного футбольного турнира с участием четырех лучших футбольных клубов района. Мэр Фредерик Брику объявил, что в память о Луи Сандрасе хочет воздвигнуть памятник или учредить медаль.
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