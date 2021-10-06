Городок на севере Франции получил в наследство квартиру в Монако за 7,5 млн евро.

Стоимость шикарных апартаментов составляет четверть годового бюджета города. Эту недвижимость завещал бездетный стилист коммуне Кодри, где он родился.

Реклама Читать далее

Это самый дорогой подарок, который когда-либо получал городок Кодри, в котором проживает около 15 тысяч человек. Как сообщает радиостанция France Bleu, этот город унаследовал от одного из своих бывших жителей квартиру в Монако, стоимость которой оценивается в 7,5 миллионов евро (четверть годового бюджета города).

Выходец из Кодри, стилист Луи Сандрас, получил эту квартиру в свою очередь, в наследство от своей первой супруги, выдающегося дизайнера середины прошлого века Элен Бовилан. Луи Сандрас скончался в 1985 году, но оставил право занимать квартиру своей второй жене, которая умерла в 2021 году. И только несколько дней назад мэр Кодри Фредерик Брику получил известие о наследстве.

«Это прекрасный подарок! Я вначале рассчитывал, что стоимость квартиры составляет 700-800 тысяч евро», но я ошибся на один ноль!» – сказал мэр в эфире радиостанции France Bleu.

Выходец из Кодри Луи Сандрас в молодости поселился в Париже, а затем в Монако, где он был довольно близок с княжеской семьей. Он уже делал хороший подарок своему родному городу, построив там стадион для местного футбольного клуба.

Согласно пожеланию бывшего стилиста, квартира в Монако должна быть использована городом Кодри для строительства будущего дома престарелых или даже для организации ежегодного футбольного турнира с участием четырех лучших футбольных клубов района. Мэр Фредерик Брику объявил, что в память о Луи Сандрасе хочет воздвигнуть памятник или учредить медаль.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться